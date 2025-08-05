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川普天然氣野心碰壁？傳中油擬買600萬公噸 日韓卻不願採購

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為中油今年3月簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書。本報系資料庫
圖為中油今年3月簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書。本報系資料庫

中油據傳將向美國阿拉斯加州採購600萬公噸天然氣，是台灣史上最大天然氣採購案，引發關注。不過，英國金融時報（FT）報導，儘管承受關稅壓力，日本及南韓這兩個美國亞洲盟友仍對阿拉斯加天然氣不感興趣，美國總統川普的阿拉斯加天然氣野心猶如「熱臉貼冷屁股」。

根據川普公布的美日貿易協議，除了關稅與投資承諾，美國和日本也將在阿拉斯加成立天然氣合資事業。這份聲明似乎象徵美國推動阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫的長遠野心死灰復燃，這項計畫包含一條長達800英里的管線，分析師曾估算阿拉斯加LNG計畫可能耗費逾600億美元。

華府曾表示，這條連接阿拉斯加北部天然氣田與南部尼基斯基港（Nikiski）的管線，能讓美國加速供給太平洋盟友天然氣。美國一直試圖透過把阿拉斯加LNG計畫與關稅談判綁定，來施壓日本及南韓支持這項計畫。

不過，金融時報指出，川普政府一直難以說服持懷疑態度的亞洲夥伴，官員、專家和能源業主管也紛紛質疑阿拉斯加LNG計畫財務可行性。顧問業者Rapidan能源集團認為，阿拉斯加LNG計畫是「政治凌駕於商業邏輯之上」的投機性投資。

截至目前為止沒有任何一家亞洲企業已投資入股阿拉斯加LNG計畫，日本和南韓買家甚至尚未簽署採購阿拉斯加天然氣的不具約束力意向書。全球最大天然氣買家JERA低碳燃料長津輕亮介透露，日本官員曾要求該能源集團以「公平及合理態度」評估阿拉斯加LNG計畫，原因是日本希望給川普一些「甜頭」。

知情人士透露，白宮只表示美國和日本正評估一項新的阿拉斯加LNG承購協議，而非川普宣揚的「合資事業」。首爾當局據傳也高度質疑阿拉斯加LNG計畫經濟可行性，尤其是管道鋪建。南韓一名官員表示，美國未提供南韓需要的成本相關資訊，要不是美國施壓，南韓天然氣買家「絕對不會」考慮投資阿拉斯加LNG計畫。

美國官員截至目前為止贏得的承諾有限，除了據傳將採購600萬公噸阿拉斯加天然氣的中油，泰國國營石油與天然氣公司PTT 6月也簽署採購200萬公噸天然氣的意向書。不過，阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）向金融時報表示，白宮與亞洲國家的協商「很順利」，並否認川普藉由威脅祭出關稅強迫盟友參與。

關稅 川普

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