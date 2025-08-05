川普揚言對印度加關稅 克宮曝內幕：施加非法貿易壓力

美國總統川普4日又在社群媒體發文稱，將因印度購買俄羅斯石油提高印度輸美商品關稅。路透5日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫5日指控，美國正對印度施加非法貿易壓力。

佩斯科夫說，「我們聽到許多其實是威脅的發言，還有強迫各國削減與俄國貿易關係的企圖。我們不認為這類發言合法」。他也說，俄方認為主權國家應該且確實有權利選擇其貿易和經濟合作夥伴，也有權自行選擇符合其國家利益的貿易和經濟合作形式。

川普7月底已揚言，除非俄國採取行動結束約3年半以來的俄烏戰爭，8日起將對俄國與俄國能源產品的購買國施加新制裁。但儘管該期限逼近，俄國總統普亭還未表明改變俄方對俄烏戰爭的立場。

新德里已指稱川普對印度的前述關稅威脅不合理，矢言捍衛自身經濟利益。路透說，這進一步加深美印的貿易衝突。兩名印度政府消息人士上周末向路透說，儘管川普警告，印度仍將繼續從俄國購買石油。

另外，川普1日下令部署兩艘核潛艦至「合適地區」，回應俄羅斯前總統麥維德夫的挑釁言論。俄國外交部4日則聲明，不再履行已失效的中程核飛彈條約。克宮5日說，俄國對中程飛彈的部署地點已不再設任何限制。