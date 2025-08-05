歐盟官員：15%稅率僅鋼鋁品除外 藥品與半導體關稅不會更高

路透5日報導，一名歐盟高官5日將歐盟和美國宣布達成的輸美商品15%關稅形容為「無所不包」，表示該稅率框架將適用除了鋼鋁以外的廣泛歐盟輸美商品。他指出，這和部分國家與美國達成的協議不同。

該官員說，歐盟輸美汽車和其零組件也將適用15%稅率，沒有配額及限制，聲稱「我們已在我們的協議中，拿到可以取得的最佳待遇」；儘管歐盟對15%稅率並不稱慶，但認為比起其他國家已是非常好協議。此外，若美國的232調查導致華府對歐盟輸美藥品、半導體從零開始加徵關稅，稅率也不會超過15%。

該官員說，歐美正討論一項雙邊聯合聲明以詳述更多細節，相關討論已大有進展，文本大致上準備就緒，歐盟正等待美方回應以敲定若干事項。該官員婉拒透露聲明發布的時間表。

該官員也說，對鋼品的討論正花費更多時間，因為需要討論總量相關問題；歐盟也正致力確定一份將豁免美國關稅的必要產品清單，這需要一些時間。歐盟正爭取盡量將更多產品納入該豁免清單，就這些產品達成相互零關稅。

作為歐美協議一環，歐盟將增加美牛進口。此外，美國總統川普7月宣布美歐達成貿易框架協議時，內容包括歐盟輸美汽車及其零件關稅稅率將從目前的27.5%降至15%。歐盟官員5日說，預料該措施將很快實現。

該官員強調，歐盟對這次貿易協議的感覺是「鬆口氣」，而非慶祝。