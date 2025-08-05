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6月來亞洲至美國海運費率重摔五成 下半年將穩定下滑

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
由於關稅和地緣政治緊張局勢導致貿易路線改變，且運能大過於需求，亞洲至美國海運費率今年勢將進一步下跌。美聯社
由於關稅和地緣政治緊張局勢導致貿易路線改變，且運能大過於需求，亞洲至美國海運費率今年勢將進一步下跌。美聯社

產業專家表示，亞洲至美國的海運費率，今年勢將進一步下跌，反映運能大過於需求，且關稅和地緣政治緊張局勢導致貿易路線改變。

根據航運市場追蹤業者Xeneta數據，6月1日以來，亞洲至美國西岸平均現貨運價下跌58%，至東岸則下跌46%，且預料將繼續下滑。海運運價在5月底和6月初曾短暫上揚，因航運業者在美國總統川普90天的關稅暫停期出貨，但費率在此後因運能過剩而迅速下降。

對貨櫃航運業者而言，中國大陸至美國貿易航線一直是最有利可圖的路線之一。美中貿易談判懸而未決，為此增添不確定性。美中兩國官員上周同意尋求延長90天的關稅暫停期限。

Xeneta科技和數據長德維塔說，「全球運能過剩情況顯著，將持續牽動市場」，「由於美中貿易受到抑制、歐盟經濟也不太景氣，航運業者拼命試圖撐高運價，空班航行和航班取消的情況將反覆出現」。空班航行（blank sailings）指的是取消或跳過原定停靠港口或航線。

Veson Nautical海事分析師米爾福預期，今年下半年運價將穩定下滑，因有更多船舶預計進入市場，而「關稅政策和全球需求放緩等不確定性揮之不去，將持續增添壓力」。

然而，船舶從傳統航線改道，將有助消化部分過剩運能。航運業者在葉門胡塞組織攻擊紅海船隻後改道，部分業者也為規避關稅而繞過美國港口。分析師說，這些較長的航線用上了更多船隻，有助於限制運價跌幅。

另外，儘管中國對美出口減少，對其他地區出貨量則增加。Jefferies分析師說，就近幾周輸美現貨貨櫃訂倉量來看，7月出貨量可能下滑，使跨太平洋運價降至今年來最低點，反之，運往歐洲和拉美等市場的運價，則維持在高檔。

關稅 川普

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