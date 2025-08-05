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投資3,500億美元美國分潤九成？ 韓官員打臉回應了

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國商務部長盧特尼克（左）與南韓產業通商資源部長金正官（右）。歐新社
圖為美國商務部長盧特尼克（左）與南韓產業通商資源部長金正官（右）。歐新社

南韓產業通商資源部長金正官表示，南韓將致力於敲定投資美國3,500億美元計畫細節，強調南韓和美國尚未決定如何分配投資獲利，美國將分走九成獲利的說法「沒有道理」。

根據上周達成的最新貿易協議，首爾當局承諾投資美國3,500億美元，主要投資造船、半導體、電石和其他戰略產業，藉此換取川普政府把南韓對等關稅稅率，從原本提議的25%調降至15%。美國商務部長盧特尼克曾表示，南韓投資美國九成獲利將落入美國人口袋。

金正官5日接受南韓廣播電台MBC訪問時，被問到美國是否會分走南韓打算成立的投資基金九成報酬。金正官表示，這種說法「沒有道理」，截至目前為止拍板定案的只有基金投資產業與總規模，「我們需要繼續協商以敲定基金管理細節」。

金正官透露，美國總統川普對南韓提出的「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）造船雙邊合作計畫給予好評，南韓政府已就美國造船廠現代化方法、美國海軍艦艇維護、修理和大修（MRO）與勞動力培訓提供詳細建議。金正官說：「美國最苦惱的是缺乏能造船的技術純熟勞工，我們已提議提供美國勞工技術訓練。」

另一方面，金正官對美國未進一步調降南韓汽車關稅感到失望，但認為南韓已避開「最糟局面」。基於韓美自由貿易協定（KORUS）讓南韓銷往美國汽車關稅相較於日本車有2.5個百分點優勢，南韓一直尋求調降該國汽車關稅至12.5%，但目前南韓和日本車銷往美國都面臨15%關稅。

關稅 川普

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