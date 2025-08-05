快訊

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

巴黎羅浮宮驚見「1熟悉紙條」 10萬網友笑稱：台灣限定

對等關稅雙方說法不一 日本官員將第9度訪美

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天表示，正在協調即日起到本月9日訪問美國，要求美國總統川普政府儘早下調美方向日本課徵的汽車關稅，以及確認對等關稅的協議內容。

「日本經濟新聞」報導，赤澤負責代表日本政府與美方協商關稅事宜，他今天在參議院預算委員會上說明，訪美理由為「敦促（美方）確實下達汽車關稅相關的行政命令，也希望進行對等關稅有關的交涉」。

這趟訪問若成行，將是赤澤為了協商關稅，第9度訪問美國。

日本與美國政府於美東時間7月22日達成協議，美方將下調向日本課徵的汽車關稅與對等關稅為15%，不過美國當局並未發布下調汽車關稅所須的總統命令，而且發布時間點仍不明。赤澤將要求華盛頓當局儘早發布總統命令。

另外，日本與美國政府發布的對等關稅內容，也出現說法不一的狀況。根據日本政府的說法，雙方同意對現行關稅低於15%的品項，加總對等關稅後，稅率一律為15%，而現行關稅高於15%的品項，則不會課徵對等關稅，當作特別措施。

不過，根據川普7月31日發布的行政命令，適用這項特別措施的僅有歐洲聯盟（EU）。而且根據美國海關與邊境保護局（CBP）8月4日發給進口業者的通知中，說法也是如此。

赤澤今天表示，「向美方確認後，獲得『日本將與歐盟享有同等待遇，無需擔憂』的約定」。隨著美國新的對等關稅將在美東時間本月7日生效，赤澤計劃將再度與美方官員確認相關事宜，並要求處理此事。

關稅 川普

延伸閱讀

川普、普丁索求不同 從麻吉變死對頭

美對轉運商品加徵40%關稅 中國將受最大影響

被指親拜登遠川普顧公關補救 外交部：專業評估與實務需要

美台關稅談判台積電被點名 葛如鈞：川普瞄準 對抗機率極微

相關新聞

歐盟暫緩對美報復關稅6個月續談判 瑞士也表達決心說服

川普政府新關稅政策餘波未了。歐盟於4日宣布暫緩對美國貿易反制措施六個月，將與美國持續磋商貿易協議。另方面，瑞士政府則表示...

蘋果頭痛了！川普再威脅印度 iPhone 17關稅成本恐超預期

美國總統川普威脅「大幅調高」對印度的關稅，這可能導致蘋果公司秋季新品iPhone 17面臨的進口關稅成本比原先預期更高。

拿錢來不然就高關稅！紐時：川普以「交易的藝術」對待貿易夥伴

紐約時報4日指出，美國總統川普的關稅威脅已轉變為爭取真金白銀的手段，試圖運用美國的經濟實力，施壓其他國家進行數十億美元的...

美對等關稅最新指南：周四零時01分完成裝船運往美國 不適用新稅率

根據美國海關與邊境保護局周一發布的最新指引，川普擴大徵收的對等關稅，將不適用於美東時間周四凌晨零時01分之前，已完成裝船...

「骯髒15國最末」瑞士挨39%重稅 急拚新方案說動川普

紐約時報4日報導，美國對等關稅預計在台灣時間8月7日中午12時01分起上路，當初被川普政府列入「骯髒15國」的瑞士面臨3...

川普揚言「大幅提高」印度關稅 新德里反批不公正不合理

美國總統川普4日表示，鑑於新德里購買俄羅斯石油，他將「大幅提高」印度出口至美國的關稅，進一步加劇他針對這一主要貿易夥伴的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。