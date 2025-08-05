對等關稅雙方說法不一 日本官員將第9度訪美

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天表示，正在協調即日起到本月9日訪問美國，要求美國總統川普政府儘早下調美方向日本課徵的汽車關稅，以及確認對等關稅的協議內容。

「日本經濟新聞」報導，赤澤負責代表日本政府與美方協商關稅事宜，他今天在參議院預算委員會上說明，訪美理由為「敦促（美方）確實下達汽車關稅相關的行政命令，也希望進行對等關稅有關的交涉」。

這趟訪問若成行，將是赤澤為了協商關稅，第9度訪問美國。

日本與美國政府於美東時間7月22日達成協議，美方將下調向日本課徵的汽車關稅與對等關稅為15%，不過美國當局並未發布下調汽車關稅所須的總統命令，而且發布時間點仍不明。赤澤將要求華盛頓當局儘早發布總統命令。

另外，日本與美國政府發布的對等關稅內容，也出現說法不一的狀況。根據日本政府的說法，雙方同意對現行關稅低於15%的品項，加總對等關稅後，稅率一律為15%，而現行關稅高於15%的品項，則不會課徵對等關稅，當作特別措施。

不過，根據川普7月31日發布的行政命令，適用這項特別措施的僅有歐洲聯盟（EU）。而且根據美國海關與邊境保護局（CBP）8月4日發給進口業者的通知中，說法也是如此。

赤澤今天表示，「向美方確認後，獲得『日本將與歐盟享有同等待遇，無需擔憂』的約定」。隨著美國新的對等關稅將在美東時間本月7日生效，赤澤計劃將再度與美方官員確認相關事宜，並要求處理此事。