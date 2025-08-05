蘋果頭痛了！川普再威脅印度 iPhone 17關稅成本恐超預期

美國總統川普威脅「大幅調高」對印度的關稅，這可能導致蘋果公司秋季新品iPhone 17面臨的進口關稅成本比原先預期更高。

AppleInsider網站報導，川普「對等關稅」迄今已導致美國消費者趕在關稅上路前搶購iPhone的熱潮，並可能使蘋果在兩季內多支付逾20億美元的進口關稅。

川普周一（4日）批評印度持續進口俄羅斯石油，表示「印度根本不在乎有多少烏克蘭人被俄羅斯戰爭機器殺死」，並且揚言「將大幅提高印度支付給美國的關稅」。雖然川普未表明新關稅的具體數字，但數字可能高於先前研擬對印度課徵的25%關稅。

蘋果原本試圖透過把iPhone生產從中國大陸轉移到印度來避開額外關稅成本，但這一策略恐怕在川普宣布提高印度關稅後失去作用。若關稅高於25%，蘋果可能被迫將這些成本轉嫁給消費者。

報導指出，由於蘋果已在印度大量投資，即使關稅達25%，也可能無法輕易調整組裝與進口策略。有分析估計，印度目前約占蘋果全球iPhone出貨量的20%，而其中多數是銷往美國，這意味著印度出口至美國的iPhone金額約400億美元。

預料蘋果將把這些額外成本轉嫁給最終消費者。華爾街投行Jefferies分析師稍早預估，蘋果今秋的iPhone 17新機幾乎整個系列售價可能會比iPhone 16系列貴上50美元。

然而，面對印度新關稅，蘋果並無太多選擇，只能維持當地生產計畫，且短期內無法把製造遷回美國，原因包括美國欠缺低成本勞力、稀土礦產以及大型組裝廠等。

目前，美國市場上的iPhone大多來自印度，iPad等產品則來自越南。如果美國對印度課徵過高關稅，蘋果短期內除了回頭選擇中國生產之外，幾乎別無選擇。

美國一個貿易代表團據傳將在8月中訪問新德里。美印雙方都表明有意恢復貿易協商，並在9月或10月前完成雙邊貿易協議，但能否落實有待觀察。

蘋果向來會從每年8月中開始把9月將上市的新款iPhone小量進口到美國。這代表若美國與印度等到10月才簽署貿易協議，在此前進口的iPhone都須依新關稅稅率繳納稅金。