買俄油被川普威脅加關稅 印度諷「雙標」：歐美與俄也有大量貿易

美國總統川普在社群媒體發文威脅將大幅提高對印度的關稅，理由是印度大量進口俄羅斯石油並轉售牟利。印度外交部發聲反擊，指責美國與歐盟與俄羅斯也有大量貿易，川普的批評分明不公平也不合理。

印度說，自2022年俄烏戰爭爆發後，傳統石油供應被轉往歐洲，印度才開始大規模從俄羅斯進口石油，以確保國內能源穩定與價格可負擔。

美國能源情報署數據顯示，印度2023年每日自俄羅斯進口石油達180萬桶，占進口總數的39%，遠高於戰前的2.5%。但印度強調，美國當時為維護全球能源市場穩定，曾鼓勵印度購買俄油。

根據印度駐莫斯科大使館的數據，印俄雙邊貿易額在2025年度達到創紀錄的687億美元，較疫前增長近六倍。相較下，歐盟執委會數據顯示，歐盟2024年對俄的商品貿易額大約675億歐元（781億美元），服務貿易額在2023年則為172億歐元，雖比2021年大降74%，但規模更大。

印度還指出，美國仍從俄羅斯進口鈾六氟化物、鉑族金屬及化肥等，且未對俄羅斯施加對等關稅，質疑有雙重標準。

美國新安全中心資深研究員Rachel Ziemba表示，印度的一些說法確有道理，因為當初是美國自己制定俄油價格上限政策，才導致貿易流向改變。她指出印度如今陷入艱難的貿易談判，因此承受沉重壓力。