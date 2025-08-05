拿錢來不然就高關稅！紐時：川普以「交易的藝術」對待貿易夥伴

紐約時報4日指出，美國總統川普的關稅威脅已轉變為爭取真金白銀的手段，試圖運用美國的經濟實力，施壓其他國家進行數十億美元的投資，以換取對美國市場准入。

根據紐時分析，川普第二任期的貿易議程明顯呼應了他在《交易的藝術》主張的作法，基本上要求貿易夥伴以投資承諾的形式向他展示資金，否則就得面對高得驚人的關稅。這些財務承諾讓川普有機會用一般人聽得懂的方式展現他的談判本領，炫耀他為美國帶來引人注目的巨額資金，並且讓他的貿易議程更添一層實境秀式的戲劇效果。

舉例來說，川普7月30日上網發文指出，南韓面臨25%的關稅，但是提出了一項用錢換取低稅率的提案，令他相當感興趣，隔天川普便同意將稅率降至15%，南韓則承諾投資3500億美元與購買1000億美元的液化天然氣。

除了南韓，日本也表示將成立一個5500億美元的投資基金，歐盟則表示歐企準備投資至少6000億美元。對貿易專家而言，這些承諾引發了另一個疑問：川普究竟是在與貿易夥伴談判，還是在挾持貿易人質？

傾向右派的卡托研究所（Cato Institute）總體經濟學副總裁林西康（Scott Lincicome）就認為，這無疑是一種全球性的勒索行動。他說：「事實是，川普正利用美國的關稅政策，將這些條件強加於那些並非完全自願的參與者身上。」

不過，這些非正式承諾本身的模糊性顯示，其他國家可能也在尋找創意方式以規避川普的關稅。雖然關稅執行相對直接，但投資與採購承諾則不易落實，投資宣告不僅在各國引發混亂，也缺乏通常會附帶的細節，以避免日後產生爭議。一些初步投資承諾看起來也過於龐大，難以實現。

紐時指出，儘管美國長期以來一直是外國投資熱點，但以脅迫手段要求各國投資的長期影響仍不明朗。然而，無論經濟層面影響如何，川普的策略毫無緩和跡象。他經常聲稱的外國企業與國家的投資總額已超過10兆美元，且仍持續攀升。

哥倫比亞大學商學院教授艾姆斯（Daniel Ames）表示，川普的貿易談判手法顯然直接源自他過去房地產開發與經商的時光。川普過去以極低出價、誇張銷售話術、善於利用弱點取得優勢的能力、動搖談判對手的穩定性，因而聲名狼藉。

不過，艾姆斯指出，歐盟、日本與南韓等國宣布那些可能最終是空洞的鉅額投資承諾時，或許也是在迎合川普的虛榮心。他說：「川普是一個擅長說故事的人，而我認為當對手意識到這點，就會投其所好。當你與一個自戀的人談判時，就要想辦法讓他覺得他贏了。」