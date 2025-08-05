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美對等關稅最新指南：周四零時01分完成裝船運往美國 不適用新稅率
根據美國海關與邊境保護局周一發布的最新指引，川普擴大徵收的對等關稅，將不適用於美東時間周四凌晨零時01分之前，已完成裝船要運往美國的貨物。
這份公告概述川普上周宣布的關稅政策會如何實施，預計將對數十個貿易夥伴加徵更高稅率。
文件列出部分豁免項目，包括川普第一任期談成美墨加自由貿易協定所涵蓋的商品，以及救災用途的食品、衣物和藥品。與此同時，對於被美國聯邦政府認定透過「轉運」手法來規避原產地關稅的貨物，將課徵40%的懲罰性關稅。
彭博經濟研究指出，若對等關稅全面實施，美國平均關稅稅率將升至15.2%，高於先前的13.3%，更遠高於川普上任前、2024年的2.3%。
川普「依國別徵稅」政策被視為縮減貿易逆差、迫使製造業與投資回流美國的核心策略。他原訂4月實施的「對等關稅」曾暫緩執行，以提供各國談判的時間，也為美方換取更有利條件。
截至關稅生效前夕，瑞士與印度等國仍努力與美方磋商，爭取調降稅率。
未來變數還很多。川普預告未來幾周將另對藥品、半導體、關鍵礦物與其他戰略性產業的品項加徵特別關稅，使企業與投資人持續籠罩在政策不確定性之中。他周一揚言，因印度採購俄羅斯原油，將「大幅」提高印度輸美商品的關稅。
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