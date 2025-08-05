不滿新德里採購俄油發戰爭財 川普揚言大幅調高印度關稅

美國總統川普表示，由於印度大量採購俄羅斯原油，他將「大幅調高」對印度外銷美國的關稅。印度政府則譴責此舉毫無正當理由，兩大經濟體的關係也因貿易爭端更加緊繃。

川普周一在社群媒體發文說：「印度不僅大量購買俄羅斯原油，還將其中相當一部分轉售到國際市場大賺其利。他們不在乎有多少烏克蘭人死於俄羅斯的戰爭機器。基於這個原因，我將大幅調高印度付給美國的關稅。」

川普並未說明將加多少關稅。上周，他才宣布對印度出口課徵25%關稅，並揚言若印度繼續購買俄國石油，將祭出更多關稅。

川普在8月8日俄烏停火期限前夕發出警告，白宮並威脅對採購俄羅斯能源的國家祭出所謂「二級制裁」。烏克蘭的盟友認為，這些採購等於支持俄國總統普丁，讓結束這場已進入第四年的戰爭大打折扣。

印度一直是川普推動結束戰爭行動的主要施壓對象。印度總理莫迪過去和川普關係友好，但如今態度也很強硬，不僅呼籲印度民眾購買國貨，還暗示印度將繼續購買俄羅斯原油。

印度外交部周一在社群媒體發文，也反擊歐盟和美國持續向俄羅斯購買能源和其他物資，並指責此舉「根本不是基於國家所急需」。印度外交部解釋，印度是在戰爭爆發後，因傳統供應被轉往歐洲，才開始向俄羅斯購油，且美國「曾鼓勵這種進口」。

印度外交部嚴正反駁說：「針對印度的行動毫無正當性，也不合理。和任何主要經濟體一樣，印度將採取一切必要措施，維護國家利益和經濟安全。」

根據彭博彙整的油輪追蹤數據，自2023年以來，新德里一直是俄羅斯原油的最大買家，去年進口8,900萬公噸，比中國大陸多出約五成。去年，俄羅斯供應的原油占印度進口總量的三分之一，約5.5億桶。相比之下，據LSEG數據顯示，美國同期對印度的原油出口僅5,200萬桶。

另外，彭博依據Kpler數據計算，今年上半年印度成品油出口量約為每日140萬桶，其中柴油和輕柴油貨櫃占總出口約40%，汽油和調和油品約占30%。

不過，由於煉油廠通常混合多種原油來源，再銷售更多種類的成品油，外界難以精確判斷印度油品出口中有多少直接源自俄羅斯原油。歐盟最近啟動的新一輪制裁，禁止購買由俄羅斯原油製成的燃料，但交易商仍在等待歐盟公布具體執行細節。

美國駐北約大使惠特克接受彭博電視訪問時說：「對中國、印度和巴西這些透過購買俄羅斯石油而為這場戰爭提供資金的國家，祭出二級制裁和關稅，是結束戰爭的下一步明確措施。這將真正打擊他們的要害，也就是對這些國家的石油銷售——這是他們的主要收入來源。」

川普近來加重對印度的批評力道，抨擊印度對美國貨品的關稅和其他貿易壁壘，同時也指責印度購買俄羅斯能源，以及參與金磚國家（BRICS），尤其此集團考慮推動替代美元的計畫。

康乃爾大學貿易政策與經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）說：「莫迪和川普之間的兄弟情，以及這兩個新興地緣政治盟友之間表面上的親密關係，看來到此為止了。」

他補充說：「對印度來說，這是一次艱難又痛苦的挫折。印度原本接近敲定分階段的貿易協議，並期待藉由被視為美國地緣政治盟友而獲得可觀的貿易與投資利益。」

印度政府已表示，將繼續與美方談判，爭取較低的關稅。印度正考慮增加自美國進口天然氣，並擴大通訊設備和黃金的採購。