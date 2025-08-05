「骯髒15國最末」瑞士挨39%重稅 急拚新方案說動川普

紐約時報4日報導，美國對等關稅預計在台灣時間8月7日中午12時01分起上路，當初被川普政府列入「骯髒15國」的瑞士面臨39%高關稅，瑞士政府4日召開內閣會議，宣布將向華府提出「更有吸引力的提案」以達成協議；不過，瑞士政府也預期若談判破局，可能面臨「暫時且無可避免的失業情況」，已經準備好因應方案。

最後關頭遭美國祭出39%高額關稅，引發瑞士全國震驚，政壇更陷入激烈爭論，尤其聚焦總統凱勒蘇特7月31日與美國總統川普的通話為何演變至此。

瑞士經濟部長帕梅蘭（Guy Parmelin）受訪透露，凱勒蘇特與川普通話前毫無跡象顯示將面臨高額懲罰關稅，現在要在8月6日前達成協議「可能相當困難」，他並未說明可能提出的具體讓步。

瑞方曾與白宮官員協商，盼將稅率降至10%至15%，但美方始終強調最終由川普拍板。川普則以美國對瑞士高達385億美元的貿易逆差為由，持續推動以改善逆差為導向的貿易重整政策。

紐時報導指出，瑞士的情況較為特殊，因為其近期出口至美國的商品中，有2/3是由瑞士冶煉廠提煉的金條與金塊。瑞士央行曾建議，黃金應不計入貿易帳面，尤其考量黃金並未被列入川普關稅範圍。若不計黃金，瑞士最大宗出口為藥品，而此類產品目前暫未被美方課稅，但川普政府正在研議相關關稅。

瑞士產業界警告，39%關稅將重創經濟，鐘錶業首當其衝，已有小型企業因4月加徵10%關稅而停工。政府擬擴大援助以因應更長期停工。專家估計，若排除藥品，新關稅將使經濟成長減少0.3個百分點，若藥品也受衝擊，損失恐逾2倍，瑞士甚至可能陷入衰退。

美國財政部長貝森特曾以「骯髒15國」形容對美國貿易逆差最大的前15%國家，這些國家是川普對等關稅的頭號名單，其中台灣對美國貿易順差為739億美元，位居第6名；瑞士則為骯髒15國的最末位。