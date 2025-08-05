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川普揚言「大幅提高」印度關稅 新德里反批不公正不合理

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度孟買古魯庫爾藝術學校的一名學生1日完成一幅畫作，描繪美國總統川普和印度總理莫迪，文字說明美方訂定的25%關稅是懲罰，此事不可預料也令人震驚。美聯社
印度孟買古魯庫爾藝術學校的一名學生1日完成一幅畫作，描繪美國總統川普和印度總理莫迪，文字說明美方訂定的25%關稅是懲罰，此事不可預料也令人震驚。美聯社

美國總統川普4日表示，鑑於新德里購買俄羅斯石油，他將「大幅提高」印度出口至美國的關稅，進一步加劇他針對這一主要貿易夥伴的施壓。

川普本人在真實社群發文表示，「印度不僅正購買大量的俄羅斯石油，將其中許多轉售至公開市場賺大錢。他們根本不在乎俄羅斯戰爭機器在烏克蘭殺了多少人。因此，我將大幅提高印度向美國支付的關稅。」

彭博資訊報導，經過數月談判未能取得突破，川普於7月3日宣布對印度出口商品徵收25%的稅率，令新德里大為震驚。川普同時警告，若印度繼續購買俄羅斯石油，將面臨更多關稅。不過，川普這篇貼文並未具體說明調升關稅的幅度。

在川普試圖推動結束烏克蘭戰爭的行動中，印度一直是主要施壓對象，但新德里態度強硬。過去曾與川普關係友好的印度總理莫迪回應美方的威脅，則是呼籲國民支持國貨，並釋出訊號表明其政府將持續購買俄羅斯石油。

印度外交部發言人當天稍晚在社群媒體發布聲明指出：「對印度的打擊既不公正，也不合理。」並指控歐盟和美國也在與俄羅斯貿易，而那些交易「甚至並非出於迫切的國家必要性」，並稱印度將「採取一切必要措施維護國家利益和國家安全」。

印度官員表示：「印度進口是為確保國內消費者能享有可預期且可負擔的能源價格」，並強調這是「迫於全球市場形勢的必要措施」。知情人士表示，莫迪政府尚未指示印度煉油商停止購買俄羅斯石油，也尚未就是否停止採購作出決定。

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