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巴西總統否認挑釁美國 續尋非美元貿易方案

中央社／ 聖保羅4日專電
巴西總統魯拉。（路透）
巴西總統魯拉。（路透）

美國總統川普7月30日宣布對約36%巴西出口商品課徵50%進口關稅。巴西總統魯拉昨天表示，巴西不會放棄尋找使用美元以外的貨幣進行國際貿易的替代方案。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，魯拉（LuizInácio Lula da Silva）昨天在巴西首都巴西利亞召開工黨大會上談及美國關稅表示，巴西需要建立一種替代貨幣，以便與他國進行交易，巴西不需要受制於美元。

儘管美國沒有直接將美元可能在全球貿易中被取代，作為對巴西徵稅的理由，分析師指出，這個在金磚國家（BRICS）集團中討論的提案，是川普（Donald Trump）祭出關稅措施背後的原因之一。

美元作為國際貨幣使用，為美國在全球經濟中提供競爭優勢。7月6日和7日在巴西里約熱內盧舉行金磚國家峰會期間，川普對該集團提出批評，並揚言對取代美元進行貿易的國家報復。

魯拉強調，巴西無意挑釁美國，但巴西必須捍衛自身戰略利益；巴西不是一個不起眼的國家，希望在平等條件下進行談判。

魯拉指稱，美國是超級大國，是世界上最具侵略性的國家，同時也是科技最先進、規模最大的經濟體。但巴西也希望受到尊重，試圖以某個政治議題為由對巴西徵稅，巴西絕不接受。

魯拉還提到美國對巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）企圖政變未遂受審的批評，這是川普對巴西徵收關稅的原因之一。

在宣布對巴西課徵50%關稅後，美國財政部聯繫巴西政府以展開談判。8月1日川普表示願意與魯拉對話。

巴西經濟部長哈達德（Fernando Haddad）指出，巴西政府將在未來幾天宣布一系列措施，為受川普關稅影響的巴西企業提供信貸。

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