關稅衝擊外食族 矽谷台商經營生鮮超市逆勢吸客

美國對等關稅上路，美國消費者面臨物價再上漲壓力，在美跨足多元事業的全球玉山科技協會榮譽理事長胡立民受訪表示，受到矽谷消費者飲食習慣改變、上餐廳次數減少影響，旗下高端超市反而吸引到更多客群。

關稅風暴來襲，舊金山灣區物價蠢動，消費者面臨新一波價格上漲壓力。

不過，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）近期針對超市的調查則發現，除了一些完全仰賴進口的商品如咖啡價格上漲外，超市整體而言尚未出現劇烈波動。

全球玉山科技協會榮譽理事長胡立民接受中央社訪問分享，他投資的高檔餐廳可能受到的衝擊較為明顯，超市相對抗通膨，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，許多矽谷年輕族群更加青睞半成品，例如購買便當回家加熱，外食次數逐漸減少。

矽谷消費力強，他表示，只要超市商品品質夠好，即使貴一些還是很多人能夠接受。

另外，超市通常按照進貨價加上一個固定比例來定價；例如每賣一斤魚，若以進貨成本加10%作為售價，當進貨價為5美元時，售價為5.5美元，利潤為0.5美元；當成本漲至10美元時，售價則調整為11美元，利潤則為1美元，賺到的利潤反而會變更多。

因此當大家還是要吃飯的情況下，通膨、關稅等因素，反而促成超市生意更好。

胡立民投資的是日本超市，目前僅有一家店在台僑眾多的佛利蒙特市（Fremont），去年營業額超過2000萬美元，他計畫將於年底和明年在灣區陸續開設3家新店面。

亞利桑那州因台積電的進駐擴廠，華人人口增加，相關業者也已找上門希望合作。

胡立民說，關稅的影響，僅有之前在採購新店面設備如冰櫃時出現，當時進口設備成本變高、運費變貴，面臨較大資金壓力，現在穩定下來，之後還要再觀察政策變化。

談到台灣獲20%暫時性關稅，胡立民表示，最關鍵的影響並非數字本身，而是與日本、韓國稅率的差距，這讓原本就處於弱勢的傳統產業失去了價格競爭力。

台美持續談判當中，胡立民認為，美國是最大的市場、台灣對美貿易享有高額順差、加上美國想要台灣的半導體，使得台灣在這次談判中，面臨到更為複雜艱難的局面。

他判斷，台灣若爭取到稅率調降，依目前各國的關稅來看，台灣若不是15%，則可能落在19%。川普總統是商人思維，但其任期有限，不少國家看清了現狀，因此選擇加碼投資，或許把投資分階段執行、拉長時程，降低被課高額關稅所帶來的風險。