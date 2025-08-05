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對美採購、投資 馬來西亞承諾投入2400億美元

聯合報／ 編譯陳律安／綜合外電

馬來西亞貿易部長扎夫魯四日表示，當局已承諾對美國進行逾二千四百億美元的採購與投資，作為貿易協議的一環，以改善兩國貿易失衡。

這些採購與投資包括，馬來西亞航空集團將向波音購買總額一百九十億美元的客機；未來五年內，大馬承諾向美國半導體、航太、資料中心等領域的跨國企業採購達一千五百億美元；馬來西亞國家石油每年向美國採購三十四億美元的液化天然氣（ＬＮＧ）。

其他項目包括，大馬將在未來十年內，向美國進行價值七百億美元的跨境投資；馬來西亞國家能源公司每年向美國採購四千二百六十萬美元的煤炭；馬來西亞電訊公司採購價值一點一九億美元的電信產品。

美國上周宣布，自八月八日起對馬來西亞課徵百分之十九關稅，低於上月要脅的百分之二十五稅率。根據政府數據，美國二○二四年對馬來西亞的貨物貿易逆差為二百四十八億美元。

扎夫魯表示，雙方正敲定一份涵蓋既有承諾內容的聯合聲明，此前兩國就川普政府祭出的關稅進行了數周談判。

關稅 川普

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