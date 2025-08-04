日本擬追加預算降低關稅衝擊 財政恐雪上加霜

南韓總統秘書室政策室長金容範三日在電視訪問中說，在美韓貿易協議中，南韓承諾的三五○○億美元（約台幣十點六兆元）投資計畫，主要以貸款擔保為主，而非直接注資，韓方實際出資比率將低於百分之五，這不是無條件出資，是在商業上可行的計畫投資。

日本首相石破茂四日在國會答詢時說，日本政府已準備編列追加預算，以緩解美國關稅造成的經濟衝擊。他並坦言，「有人講，執行協議比達成協議還困難。我在此謙卑請求大家繼續支持（政府）」。路透四日報導說，追加預算將使日本業已惡化的財政狀況雪上加霜。

美日關稅談判的日本談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正也表示，日本國內批評美日貿易協議沒有任何書面文件；「我能理解，有書面文件會較有幫助」，但美國和歐盟及南韓的貿易協議同樣缺乏書面紀錄。

美國總統川普目前對日本輸美汽車徵百分之廿七點五的關稅，包括原本的百分之二點五，這對日本經濟造成重大衝擊。汽車業是日本對美出口的最主要項目，約占日本整體經濟產值的一成。

金容範還說，最準確的方式是將三五○○億美元理解為信用擔保上限；韓國輸出入銀行和韓國貿易保險公社等南韓官方金融機構，將對韓企在美投資項目提供擔保。

美韓在貿易協議中同意設立此一基金，以交換美國對南韓輸美商品關稅上限為百分之十五。金容範表示，該基金的架構和日本在美日貿易協議中承諾的五五○○億美元相當接近，同樣以擔保為主。日本官員也指稱，該金額中實際投入的資金僅占百分之一至百分之二。

在南韓答應的三五○○億美元當中，有一五○○億美元將投入名為「讓美國造船業再次偉大」（ＭＡＳＧＡ）的造船計畫，預料將由韓方主導；其餘兩千億美元則將鎖定半導體、電池和核能，都是華府列為重點的產業。

金容範再次澄清南韓政府不會為了換取達成協議而讓步開放稻米或牛肉市場；檢疫程序的技術性調整也許會被美方提出來，但這不會對南韓民眾增加任何成本；「這不只是對外部壓力的因應，我們也該展開一場國內對話，反思如何用自己的方式處理相關問題」。