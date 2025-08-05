川普批印度購買俄油不顧烏克蘭死活 揚言大幅提高關稅

美國總統川普今天在自家社媒「真實社群」發文表示，印度購買俄羅斯石油，不在乎俄國戰爭機器在烏克蘭殺害了多少人，他將大幅提高對印度課徵的關稅。

路透社等媒體報導，川普在「真實社群」（TruthSocial）發文指出：「印度不僅大量購買俄羅斯石油，還將其中很大一部分轉售至公開市場，從中獲取巨額利潤。」

川普提及：「他們不在乎俄羅斯戰爭機器在烏克蘭殺害了多少人。有鑑於此，我將大幅提高印度要對美國支付的關稅。」

川普上月宣布，將自8月1日起對印度課徵25%關稅。他還批評，印度從俄羅斯購買大多數的軍事裝備，也是俄羅斯能源的最大買家，和中國並列，美國將因這些情況另外對印度加上懲罰性措施。

不過，印度政府兩位不具名消息人士近日指出，儘管川普揚言要懲罰印度，印度仍會繼續向俄羅斯採購石油。