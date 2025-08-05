川普批印度購買俄油不顧烏克蘭死活 揚言大幅提高關稅

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統川普今天在自家社媒「真實社群」發文表示，印度購買俄羅斯石油，不在乎俄國戰爭機器在烏克蘭殺害了多少人，他將大幅提高對印度課徵的關稅

路透社等媒體報導，川普在「真實社群」（TruthSocial）發文指出：「印度不僅大量購買俄羅斯石油，還將其中很大一部分轉售至公開市場，從中獲取巨額利潤。」

川普提及：「他們不在乎俄羅斯戰爭機器在烏克蘭殺害了多少人。有鑑於此，我將大幅提高印度要對美國支付的關稅。」

川普上月宣布，將自8月1日起對印度課徵25%關稅。他還批評，印度從俄羅斯購買大多數的軍事裝備，也是俄羅斯能源的最大買家，和中國並列，美國將因這些情況另外對印度加上懲罰性措施。

不過，印度政府兩位不具名消息人士近日指出，儘管川普揚言要懲罰印度，印度仍會繼續向俄羅斯採購石油。

關稅 川普

延伸閱讀

川普關稅戰之後呢？台灣要入局新國際貿易秩序 兩岸關係重中之重

不再髮夾彎！川普擬本周正式宣布降低歐盟汽車關稅 並豁免部分產品

遭川普課39%超高關稅 瑞士股市周一開盤大跌

休會前參院未加速通過人事案 川普痛罵舒默：去死吧

相關新聞

關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關

彭博資訊報導，受到新一輪關稅、美國就業數據疲弱與OPEC+宣布增產等多重利空打擊，亞洲股市也跟隨華爾街下挫。日本股市4日...

對美採購、投資 馬來西亞承諾投入2400億美元

馬來西亞貿易部長扎夫魯四日表示，當局已承諾對美國進行逾二千四百億美元的採購與投資，作為貿易協議的一環，以改善兩國貿易失衡...

美祭出高額關稅大賺4.6兆元 專家：會上癮

美國總統川普祭出高額對等關稅，貿易夥伴國被迫增加對美投資、開放市場等方式換取稅率調降，預期美國經濟將受惠。紐約時報三日報...

日本擬追加預算降低關稅衝擊 財政恐雪上加霜

南韓總統秘書室政策室長金容範三日在電視訪問中說，在美韓貿易協議中，南韓承諾的三五○○億美元（約台幣十點六兆元）投資計畫，...

美歐達貿易協議後 歐盟：將暫緩對美國反制關稅

路透4日報導，一位歐盟執委會發言人4日說，將暫緩原定7日生效的兩項美國關稅反制方案6個月，歐盟國家將持續和美國合作，以敲...

馬來西亞承諾砸2,400億美元對美國採購與投資 換來關稅降至19%

馬來西亞貿易部長扎夫魯4日表示，當局已承諾對美國進行逾2,400億美元的採購與投資，作為貿易協議的一環，以改善兩國貿易失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。