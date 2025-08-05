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美祭出高額關稅大賺4.6兆元 專家：會上癮

聯合報／ 編譯盧思綸、記者顏伶如／連線報導
美國總統川普八月三日在賓州登上空軍一號前與記者交談。美聯社
美國總統川普八月三日在賓州登上空軍一號前與記者交談。美聯社

美國總統川普祭出高額對等關稅，貿易夥伴國被迫增加對美投資、開放市場等方式換取稅率調降，預期美國經濟將受惠。紐約時報三日報導，根據美國財政部數據，二○二五財年（會計年度）截至七月底，關稅及部分消費稅已帶來一五二○億美元（約台幣四點六兆元）收入，約為上個財年同期的兩倍。

預估若未來十年關稅持續，可能讓美國額外進帳逾兩兆美元（約台幣六十點三兆元）。如此可觀收入可能讓負債沉重的聯邦政府難以割捨，未來不論白宮或國會由誰主政，可能都會對取消關稅猶豫不決。

華府已有些人士開始思考如何用這筆關稅收入。川普七月就指稱，可能向美國人民發放關稅退稅。他說，「我們現在進帳太多，正考慮小額退稅，但最重要的目標還是償債」。共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利近期提案研擬向多數美國人發放六百美元。

美國賓州大學華頓商學院學者葛梅斯認為，徵關稅會上癮，當政府的債務與赤字嚴重時，要放棄一項收入來源非常困難、很難抗拒。

美國總統川普一直嚮往以關稅取代所得稅，並將十九世紀末美國仰賴關稅的財政模式視為典範。所得與薪資稅雖仍是美國主要財源，但關稅與減稅政策已使美國稅制正從「對收入課稅」變為「對商品課稅」。此一轉變具遞減效果，對富人較有利，反加重低所得者在日常用品上的負擔。

耶魯大學預算實驗室主任、拜登政府時期的官員泰德斯奇提到，在經濟學上確實有更好且更有效率籌措政府收入的方式，但如今這是政治問題。

泰德斯奇表示，無論未來是共和黨或民主黨當家，可能會因取消關稅導致聯邦政府債務增加而猶豫不決。若用其他形式稅收來取代關稅收入，則需國會立法通過，關稅是以前總統留下的政策，國會可能不願冒政治風險進行表決，畢竟他們當初也沒表決同意這些關稅政策。

關稅 川普

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