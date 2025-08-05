美稱稀土談判有進展 北京仍管制軍用磁材

儘管美國貿易代表葛里爾表示，美中就稀土礦等貿易議題的談判有所進展，但外媒報導，中國大陸仍在管制用於國防工業的關鍵礦產出口至西方國家，不僅導致生產延宕，也迫使各大企業四處尋找庫存，試圖取得生產軍武所需的原料。

隨著美中貿易關係緊張，北京當局加緊稀土出口管制。儘管川普政府6月做出一連串貿易讓步後，北京恢復部分稀土出口，但據外媒報導，針對軍事用途的關鍵礦產仍維持封鎖。

美國貿易代表葛里爾對美中在稀土供貨問題上的談判表示審慎樂觀。他3日說，上周貿易會談有助於穩住雙邊經貿關係。

葛里爾說，上周在斯德哥爾摩舉行的談判重點之一，就是討論關鍵工業材料的供應問題。北京方面則表示，雙方已同意延長目前的關稅休兵協議。葛里爾在美國CBS《面對國家》中表示，已就供應取得中方承諾。

葛里爾說：「我們的重點是確保從中國出口至美國的磁材，以及相關供應鏈，能像過去一樣順利流通。」「目前我們大概完成一半。」

據外媒報導，某家為美軍提供無人機零件的製造商，因找不到中國大陸以外來源的磁材，被迫延後出貨最多達兩個月。

據貿易商表示，近來國防產業所需的部分材料價格已是先前水準的五倍以上。其中一家公司透露，有人最近對磁材關鍵元素「釤」的開價竟是過去行情的60倍。供應商和國防業高層說，這已明顯推高整體軍事系統的成本。