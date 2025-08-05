白宮：關稅不確定時期已過 川普仍會聽取有吸引力方案國家的意見

白宮國家經濟委員會主任哈塞特4日表示，關稅不確定性時期已經過去，顯然是呼應美國貿易代表葛里爾說稅率「基本上已經定案」的最新說法。

哈塞特在CNBC於4日播出的訪問中表示：「整體來說，關稅不確定時期已經過去」，「每個人都應該相信，關稅問題會得到解決」。但他不忘補充說，川普仍會聽取那些提出有吸引力方案的國家的意見。

葛里爾則在CBS於3日播出的訪問中說，美國最近對多國祭出的關稅應該會繼續執行，這一輪的稅率「基本上已經定案」，不會因為正在進行的談判而有所調整。

儘管美國過去在部分談判中展現彈性，像和歐盟磋商時便調降關稅，但葛里爾強調，這一輪的稅率「基本上已經定案」，「許多關稅其實是談判成果，有些已經對外公布，有些尚未公開，也有些稅率是根據每個國家的貿易逆差或順差程度決定。」葛里爾明確表示，未來幾天不太可能重談。

同日哈塞特說，對尚未和美方達成協議的國家，對話仍會繼續，但他也贊同葛里爾對關稅所作評估，表示大部分稅率「或多或少已經確定」。

哈塞特在NBC News節目「會晤新聞界」被主持人維爾克問到，如果金融市場出現負面反應，川普是否可能調整稅率時回答：「我會排除這種可能性，因為這些都是最終協議。」

按葛里爾的說法，多數新關稅將自8月7日起正式適用，讓海關有時間調整徵收系統。

此外，問及川普似乎將各種議題與貿易關稅混為一談，比如對加拿大支持巴勒斯坦建國一事發難，葛里爾表示總統擁有「外交事務權力」，可以為了推進美國的地緣政治利益而對其他國家施加懲罰關稅。

彭博資訊4日報導，知情人士透露，歐盟預計美國總統川普本周將宣布行政措施，正式降低歐盟對汽車的關稅，並對航空零組件等一些工業產品給予關稅豁免。這或許也代表關稅措施將逐漸塵埃落定。

知情人士表示，歐美預計將發表聯合聲明，概述川普與歐盟執委會主席范德賴恩上月達成的政治承諾。但知情人士補充，這些行動將採取何種法律形式，取決於美國。

根據上周與華盛頓達成的協議，歐盟27國的大部分出口產品，將遭美國徵收15%的關稅，而這仍待川普正式宣布。美歐官員上周均表示，這項稅率也將適用於汽車，而且適用於未來針對藥品和半導體的任何產業。川普先前對汽車徵收25%的關稅。