美歐緊張降溫 歐盟對美貿易反制措施暫緩6個月實施
歐洲聯盟執行委員會貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）今天表示，歐盟原訂於8月7日對美國祭出的貿易反制措施，將暫緩6個月實施。
美國財經媒體CNBC等媒體報導，吉爾發表聲明指出：「2025年7月27日，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與美國總統川普就關稅與貿易達成協議。」
吉爾提及：「歐盟與美方持續合作，依據7月27日的共識，敲定聯合聲明。基於這些目標，歐盟執委會將採取必要措施，暫停原定8月7日生效的對美報復性關稅，為期6個月。」
彭博（Bloomberg News）報導，知情人士透露，歐盟預計川普本週將宣布行政措施，正式確認對歐盟汽車實施較低關稅，並對航空零件等部分工業產品給予關稅豁免。
知情人士指稱，預計美歐雙方也將發布聯合聲明，概述川普與范德賴恩上月達成的政治承諾。
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