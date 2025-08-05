大馬拚降稅 斥資2,400億美元加碼投資美國

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

馬來西亞貿易部長扎夫魯4日表示，當局已承諾對美國進行逾2,400億美元的採購與投資，作為貿易協議的一環，以改善兩國貿易失衡。

這些採購與投資包括，馬來西亞航空集團將向波音購買總額190億美元的客機；未來五年內，大馬承諾向美國半導體、航太、資料中心等領域的跨國企業採購達1,500億美元；馬來西亞國家石油每年向美國採購34億美元的液化天然氣（LNG）。

其他包括，大馬將在未來十年內，向美國進行價值700億美元的跨境投資；馬來西亞國家能源公司每年向美國採購4,260萬美元的煤炭；馬來西亞電訊公司採購價值1.19億美元的電信產品。

美國上周宣布，自8月8日起對馬來西亞課徵19%關稅，低於上月要脅的25%稅率。根據政府數據，美國2024年對馬來西亞的貨物貿易逆差為248億美元。

關稅 川普

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