美歐達貿易協議後 歐盟：將暫緩對美國反制關稅

路透4日報導，一位歐盟執委會發言人4日說，將暫緩原定7日生效的兩項美國關稅反制方案6個月，歐盟國家將持續和美國合作，以敲定一項聯合聲明，正如歐美7月27日同意的事項。

該位發言人說，歐盟執委會將採取對美暫緩反制措施的必要步驟。路透報導，歐盟原定對美實施兩部分報復關稅，一是回應美國的鋼鋁品關稅，另一部分是針對美國總統川普的基準關稅和汽車關稅。

川普7月27日與歐盟執委會主席范德賴恩會談，宣布雙邊達成貿易協議，將要對歐盟輸美產品課的關稅降至15%。但該協議仍留下許多問題，包括對烈酒的稅率等。