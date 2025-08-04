南非面臨美國30%關稅　將尋求在非洲亞洲開拓新市場

中央社／ 約翰尼斯堡4日綜合外電報導

南非面臨即將遭到美國課徵30%關稅，官方估計將有約3萬名就業人口受到衝擊。南非總統拉瑪佛沙今天表示，在與美方繼續談判同時，南非也在非洲和亞洲尋求新市場。

法新社報導，南非等多國面臨的美國新關稅將在7日生效，其中30%的稅率在撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）國家當中名列最高。原本南非就因為一系列國內和國際政策而與美國外交關係亟待修補。

美國是南非第2大貿易夥伴國，僅次於中國。儘管有35%的南非對美國出口享有新關稅豁免，如銅、藥品、半導體、木材和一些關鍵礦物等品項；但南非官員指出，農業、汽車業和紡織業將格外受到衝擊。

南非貿工競爭部（Department of Trade, Industry andCompetition，DTIC）總司長韓密爾頓（SimphiweHamilton）今天告訴媒體記者，估計約有3萬名就業人口可能受到影響。

南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）則透過聲明表示，新關稅估計可能造成南非經濟成長率少了0.2個百分點。而南非今年首季經濟成長率僅約0.1%。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在他發布的週訊中表示：「我們的首要優先事項是保護我們各項出口產業。我們將與美方繼續交涉以維護我方產品的市場准入，同時我們必須加速分散我方出口市場，尤其要深化在非洲的貿易關係。」

拉瑪佛沙還說，南非政府已設立1個支援窗口，來協助出口商和製造商在非洲、亞洲與中東開拓替代市場；此外，南非政府也將推動計畫在非洲大陸組成1個自由貿易區。

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