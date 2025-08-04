日經：避川普關稅提前出貨潮退燒 亞洲出口恐將滑降

美國總統川普不按牌理出牌的關稅政策，促使亞洲製造商搶在關稅上調前「提前出貨」，將貨物大量運往北美港口。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，川普陸續敲定關稅稅率，分析師示警，隨著美國消費者開始適應進口商品可能出現的價格上漲，未來幾季亞洲對美出口恐將大幅滑降。

倘若這個趨勢持續，除非決策者轉向更積極行動刺激內需，否則亞洲經濟恐將失去關鍵成長支柱。

標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）供應鏈研究主管羅傑斯（Chris Rogers）說：「目前的一大未知數是（美國）通膨會攀升多少，而這又將對消費者需求產生什麼影響。」

美國消費支出放緩，將削弱美國零售業者繼續囤積貨物的意願，這恐迫使亞洲各國央行比美國聯邦準備理事會（Fed）更早擴大財政支持或調降利率，以維持國內經濟成長。

花旗經濟學家指出，「提前出貨」現象在晶片、電腦等電子產品特別明顯，因為替代生產據點有限。這一波需求帶動來自台灣、韓國及日本等地的進口大幅成長。

但歷經數月的激增後，有跡象顯示，因川普關稅政策引發的美國進口潮即將減弱。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）亞太區總監霍姆斯（Alex Holmes）說：「我們預計接下來幾個月內，提前出貨的現象將會完全消退。」他還說，出口商為了避開川普關稅而提前下單的情況一旦結束，亞太地區下半年出口成長將面臨「非常不利」的局面。

然而，亞洲市場對這些風險大都不以為意。自川普4月2日宣布對等關稅以來，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲24%，越南股市上漲13%、台灣股市漲幅10%、上海股市上揚6%等等。

法國巴黎資產管理公司（BNP Paribas AssetManagement）亞太區資深市場策略師羅念慈（ChiLo）表示，他對股市的樂觀情緒感到「擔憂」。他說：「如果從理性角度來看，根本沒有樂觀的理由。」

不少人認為，亞洲股市目前的亢奮行情可能掩蓋了未來潛在的經濟代價。

羅傑斯表示，更多公司已從庫存管理轉向調整價格，可能導致通膨進一步升高。他指出一些公司進口商品售價已上調約10%至15%，他並預期未來18個月內耐久消費品價格總體將上漲約5%。

霍姆斯則說：「貿易量下滑的實質影響將會波及投資及勞動市場。各國央行的寬鬆周期並未明顯加速。我認為他們可能還得加快腳步。」

不過，並非所有分析師都預測亞洲出口會像自由落體般下墜，因美國消費者支出動能仍難以捉摸。

匯豐銀行（HSBC）首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）指出，除電子與製藥等產業外，他幾乎看不到美國有明顯的囤貨跡象。

他說：「大家都在談論提前出貨效應，但其實這裡還缺少庫存端的證據。」

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，今年1至5月製造商的庫存僅增加1.2%，零售商的庫存則幾乎沒有變化。

紐曼指出：「如果事實上沒那麼多的提前出貨，對美出口就不太可能出現大幅放緩。美國潛在消費需求可能比預期強勁，因此在出口方面我們並不是真的面臨墜崖式崩跌。」