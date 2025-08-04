馬來西亞承諾砸2,400億美元對美國採購與投資 換來關稅降至19%

馬來西亞貿易部長扎夫魯4日表示，當局已承諾對美國進行逾2,400億美元的採購與投資，作為貿易協議的一環，以改善兩國貿易失衡。

這些採購與投資包括，馬來西亞航空集團將向波音購買總額190億美元的客機；未來五年內，大馬承諾向美國半導體、航太、資料中心等領域的跨國企業採購達1,500億美元；馬來西亞國家石油每年向美國採購34億美元的液化天然氣（LNG）。

其他項目包括，大馬將在未來十年內，向美國進行價值700億美元的跨境投資；馬來西亞國家能源公司每年向美國採購4,260萬美元的煤炭；馬來西亞電訊公司採購價值1.19億美元的電信產品。

美國上周宣布，自8月8日起對馬來西亞課徵19%關稅，低於上月要脅的25%稅率。根據政府數據，美國2024年對馬來西亞的貨物貿易逆差為248億美元。

扎夫魯表示，雙方正敲定一份涵蓋既有承諾內容的聯合聲明，此前兩國就川普政府祭出的關稅進行了數周談判。

扎夫魯說：「儘管我們預期關稅稅率會更低，但貿易部認為這輪談判已在政府提出的方案基礎上，取得合理結果。」

馬來西亞做出的其他讓步，包括對98.4%的美國進口商品減稅或免稅、放寬部分非關稅壁壘，以及取消美國社群媒體平台與雲端服務供應商應將部分大馬營收提撥至國家基金的規定。