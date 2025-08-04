快訊

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

聽新聞
0:00 / 0:00

馬來西亞承諾砸2,400億美元對美國採購與投資 換來關稅降至19%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
大馬貿易部長說，大馬與美國貿易協議的一環，涵蓋向美國總額破2,400億美元的採購與投資。路透
大馬貿易部長說，大馬與美國貿易協議的一環，涵蓋向美國總額破2,400億美元的採購與投資。路透

馬來西亞貿易部長扎夫魯4日表示，當局已承諾對美國進行逾2,400億美元的採購與投資，作為貿易協議的一環，以改善兩國貿易失衡。

這些採購與投資包括，馬來西亞航空集團將向波音購買總額190億美元的客機；未來五年內，大馬承諾向美國半導體、航太、資料中心等領域的跨國企業採購達1,500億美元；馬來西亞國家石油每年向美國採購34億美元的液化天然氣（LNG）。

其他項目包括，大馬將在未來十年內，向美國進行價值700億美元的跨境投資；馬來西亞國家能源公司每年向美國採購4,260萬美元的煤炭；馬來西亞電訊公司採購價值1.19億美元的電信產品。

美國上周宣布，自8月8日起對馬來西亞課徵19%關稅，低於上月要脅的25%稅率。根據政府數據，美國2024年對馬來西亞的貨物貿易逆差為248億美元。

扎夫魯表示，雙方正敲定一份涵蓋既有承諾內容的聯合聲明，此前兩國就川普政府祭出的關稅進行了數周談判。

扎夫魯說：「儘管我們預期關稅稅率會更低，但貿易部認為這輪談判已在政府提出的方案基礎上，取得合理結果。」

馬來西亞做出的其他讓步，包括對98.4%的美國進口商品減稅或免稅、放寬部分非關稅壁壘，以及取消美國社群媒體平台與雲端服務供應商應將部分大馬營收提撥至國家基金的規定。

關稅 川普 馬來西亞

延伸閱讀

美對台關稅20% 郭智輝南下高雄傾聽業者需求

川普關稅風暴下的國際地緣政治新格局

台美關稅框架未公開 黃國昌籲政府勿將在野監督視為洪水猛獸

台股逆風開低走高…關稅15％仍有望？郭哲榮：台股目標兩萬四不變

相關新聞

馬來西亞承諾砸2,400億美元對美國採購與投資 換來關稅降至19%

馬來西亞貿易部長扎夫魯4日表示，當局已承諾對美國進行逾2,400億美元的採購與投資，作為貿易協議的一環，以改善兩國貿易失...

不再髮夾彎！川普擬本周正式宣布降低歐盟汽車關稅 並豁免部分產品

彭博資訊報導，知情人士透露，歐盟預計美國總統川普將在本周宣布行政措施，正式降低歐盟對汽車的關稅，並對航空零組件等一些工業...

關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關

彭博資訊報導，受到新一輪關稅、美國就業數據疲弱與OPEC+宣布增產等多重利空打擊，亞洲股市也跟隨華爾街下挫。日本股市4日...

遭川普課39%超高關稅 瑞士股市周一開盤大跌

美國總統川普上周宣布對瑞士輸美產品課徵39%關稅後，瑞士基準指數SMI周一（4日）開盤一度大跌1.9%，隨後跌幅收窄至0...

瑞士面臨川普39%關稅 願修改提案續拚貿易談判

瑞士經濟部長帕姆蘭今天表示，面對美國總統川普擬對瑞士貨品課徵39%的高關稅，瑞士政府不排斥修改提交給華府的協議方案。專家...

韓美關稅協商結果 逾6成南韓民眾肯定

最新民調顯示，對韓國政府以3500億美元規模投資方案換取美國政府將對等關稅稅率降至15%，超過6成民眾予以肯定；總統李在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。