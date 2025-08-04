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不再髮夾彎！川普擬本周正式宣布降低歐盟汽車關稅 並豁免部分產品

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
歐盟預計美國總統川普將在本周宣布行政措施，正式降低歐盟對汽車的關稅。圖為新出廠的德國汽車。美聯社
歐盟預計美國總統川普將在本周宣布行政措施，正式降低歐盟對汽車的關稅。圖為新出廠的德國汽車。美聯社

彭博資訊報導，知情人士透露，歐盟預計美國總統川普將在本周宣布行政措施，正式降低歐盟對汽車的關稅，並對航空零組件等一些工業產品給予關稅豁免。

知情人士表示，雙方預計也將發表聯合聲明，概述川普與歐盟執委會主席范德賴恩上個月達成的政治承諾。但知情人士補充，這些行動將採取何種法律形式，取決於美國。

根據上周與華盛頓達成的協議，歐盟27國的大部分出口產品，將遭美國徵收15%的關稅，而這仍待川普正式宣布。美歐官員上周均表示，這項稅率也將適用於汽車，而且適用於未來針對藥品和半導體的任何產業。川普先前對汽車徵收25%的關稅。

白宮上周發布的一項行政命令確認，基準稅率是上限的措施，適用於歐盟，而美國大多數其他貿易夥伴的基準稅率，將在現有的所謂最惠國關稅基礎上疊加。

然而，該行政命令僅涵蓋所謂的「對等稅率」，並未明確提出任何豁免，也未明確規定川普的產業措施將如何適用於貿易夥伴。 

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