瑞士面臨川普39%關稅 願修改提案續拚貿易談判

瑞士經濟部長帕姆蘭今天表示，面對美國總統川普擬對瑞士貨品課徵39%的高關稅，瑞士政府不排斥修改提交給華府的協議方案。專家則警告，39%的稅率恐使瑞士經濟陷入衰退。

路透社報導，川普（Donald Trump）7月31日公布對瑞士課徵39%關稅，是川普重新調整全球貿易的行動中面臨最高等級稅率的國家之一，令瑞士震驚。數個瑞士產業公會警告，這恐怕會危及當地數以萬計就業人口。

法新社報導，瑞士股市今天開盤應聲重挫逾2%。

瑞士內閣將於今天召開特別會議商討下一步動作。帕姆蘭（Guy Parmelin）告訴瑞士廣播電視台（RTS），在美國關稅本月7日生效前，瑞士政府將迅速採取行動。

他說：「時間緊迫，7日前或許難以取得任何成果。但我們將盡全力展現善意及修改我們的提案。」

帕姆蘭並表示，他與瑞士總統凱勒蘇特（KarinKeller-Sutter）皆準備好在必要情況下親赴華府談判。

帕姆蘭指出，川普聚焦在貿易逆差的部分，而購買美國液化天然氣（LNG）是瑞士目前考慮的選項之一。去年美國對瑞士的貿易逆差約為480億美元。

瑞士的另個可能選項是由企業增加在美國的投資。瑞士的藥品、手錶和機械以美國為最大出口市場。

英國「金融時報」（Financial Times）則引述若干知情人士報導，兼任瑞士財政部長的凱勒蘇特7月31日晚間與川普通話，但過程是場「災難」。

2名知情人士透露，瑞士原本準備接受川普課徵基本關稅稅率10%，但其中1名人士說，川普在通話中「從第1分鐘就表明10%不夠，他唯一關注的是瑞士從美國偷錢。凱勒蘇特無從置喙」。

瑞士媒體則對凱勒蘇特發表嚴厲批評。「週日報」（SonntagsZeitung）說這是她的「最大慘敗」，小報「展望報」（Blick）甚至稱這是瑞士自1515年1場重大戰役中輸給法國後的最大挫敗。