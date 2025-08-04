遭川普課39%超高關稅 瑞士股市周一開盤大跌

美國總統川普上周宣布對瑞士輸美產品課徵39%關稅後，瑞士基準指數SMI周一（4日）開盤一度大跌1.9%，隨後跌幅收窄至0.7%。

瑞士是美國最大貿易夥伴之一，如今該國輸美產品的關稅稅率遠高於4月宣布的31%，為全球面臨最高關稅的國家之一。川普在7月31日晚間發布瑞士關稅稅率，1日為瑞士國定假日，4日為關稅消息發布後的首個交易日。

瑞士擁有許多全球最大藥廠，高度仰賴對美國出口。川普7月31日也要求全球藥品公司，必須做出有約束力的承諾，降低美國消費者藥價，導致瑞士藥廠諾華（Novartis）、羅氏（Roche）等，4日股價下挫。

ING市場研究主管透納說，要是這些關稅持續，將增加瑞士的通縮壓力，導致消費者物價指數（CPI）年增幅接近於零。

Cité Gestion銀行策略師John Plassard表示，儘管如此，「瑞士股市在關稅宣布後的初期跌勢，可能僅是過度階段。近期歷史顯示，無論外部因素多麼猛烈，很少對瑞士經濟造成持續性的傷害」。