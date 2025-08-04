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韓美關稅協商結果 逾6成南韓民眾肯定

中央社／ 首爾4日專電
美國將對南韓徵收的對等關稅從先前預告的25%降至15%。路透
美國將對南韓徵收的對等關稅從先前預告的25%降至15%。路透

最新民調顯示，對韓國政府以3500億美元規模投資方案換取美國政府將對等關稅稅率降至15%，超過6成民眾予以肯定；總統李在明支持度也在連續2週下降後回升。

韓國民調機構Realmeter今天公布1日對1016名成年人進行的民調結果，63.9%受訪者對韓美協商結果給予肯定評價；32.3%則認為，這次協商做得不好。

在多數年齡層中，都是以正面評價占優勢，只有在18至29歲族群中，負面評價（53.8%）超過正面評價（41.2%）。政治傾向不同的族群對這次協商結果的評價也有明顯差異，進步傾向受訪者給予正面評價的比例高達84.1%，保守傾向受訪者則僅有47.8%；中立族群的支持率落在61.7%。

對於這次協商結果「是否對所有人都有利」，贊成及反對的受訪者分別占49.2%及45.5%，相差不大。認為協商結果「以長期來看，將成為韓國經濟發展與成長的機會」的受訪者占58.1%，另有35.7%表示不同意。

Realmeter也公布協商結果出爐前後的7月28日至8月1日總統施政支持率民調結果。2520名受訪者中，對李在明施政表示「做得好」的占比來到63.3%，較前一週上升1.8個百分點，是在連續2週下降後首次反彈。

認為李在明「做不好」的比例則下降1.6個百分點，來到31.4%。5.3%受訪者表示「不清楚」。

Realmeter分析，李在明這次支持率上升，主要受益於韓美達成貿易協議等外交成果與對產業災害採取強硬應對的態度，但仍受稅制改革的部分負面影響。

以政黨支持度來看，執政黨共同民主黨支持度在首爾以外地區都有上升，整體成長3.7個百分點、至54.5%；最大在野黨國民力量支持度下降1.8個百分點、至27.2%。

關稅 川普 南韓 李在明

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