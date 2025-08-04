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新加坡與美對等關稅亞洲最低 專家：或可受益貿易轉向

中央社／ 新加坡4日專電

新加坡對美出口關稅為10%，這與美國總統川普最初公布稅率一致。經濟專家對此表示，新加坡對等關稅在亞洲最低，使其出口相對美國其他貿易夥伴具競爭力，關稅較高國家的跨國公司可能會考慮擴大在新加坡產量。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在川普的關稅清單中被課10%，相對較低。

聯合早報等媒體報導，馬來亞銀行經濟師李順榮認為，新加坡面對的對等關稅在亞洲最低，這使它的出口相對美國其他貿易夥伴具有競爭力。關稅較高國家的跨國公司可能會考慮擴大在新加坡的產量。

受到各種對等關稅協議、新加坡面對10%基準關稅率等因素影響，李順榮預計新加坡出口和經濟增長在下半年放緩，但非萎縮。鑒於新加坡對國際貿易的依賴程度，當地的經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

星展銀行高級經濟師蔡漢廷在報導中指出，雖然美國維持10%的基準關稅稅率，對新加坡的直接影響有限，但仍會受到間接影響。而正在審查中的半導體和藥品領域關稅，可能會進一步影響到新加坡的出口和經濟表現。

新加坡副總理顏金勇日前訪美後出席論壇時表示，美國政府工作重點是完成對等關稅的談判，之後將開始與各國在具體領域展開協商，例如製藥等產業。

華僑銀行首席經濟師林秀心指出，由於新加坡是個海運和空運的運輸物流樞紐，轉運關稅是否會對新加坡產生影響尚不清楚。

新加坡興業銀行首席經濟師顏聖充表示，由於貿易開放性和依賴製造業出口，新加坡是會受到貿易風險影響的東南亞國家，市場觀察人士將密切關注與產業相關的關稅。針對特定產業的關稅將對整個區域構成風險，尤其是出口密集型產業，如半導體、製藥和汽車製造業等。

關稅 川普

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