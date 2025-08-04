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川普關稅風險被低估！標普500盈餘預測的三項假設全都不可靠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股這波漲勢可能存有風險。路透
美股這波漲勢可能存有風險。路透

川普而言，「關稅」是字典裡的最美詞彙，但研究機構Absolute Strategy首席投資策略師哈內特（Ian Harnett）在金融時報撰文警示投資人，別太樂觀。

川普宣布大幅加徵「對等關稅」一度引發市場動盪，美股隨後在企業財報亮眼與科技股推升下反彈。然而，這波漲勢可能掩蓋潛在風險。

根據耶魯大學估算，若所有關稅措施在8月1日全面實施，美國消費者將面臨18.3%的有效稅率，為1934年以來新高。川普其後仍持續宣布新一輪加徵措施，哈內特指出，情勢已非「常態」。

雖然市場預期標普500企業未來一年盈餘將年增11.4%，高於過去10年平均，但這建立在三項假設之上：美國以內需為主、企業能轉嫁成本、歷史上加稅對獲利影響有限。哈內特認為這些前提都不可靠。

標普500成分股約四成營收來自海外，全球經濟放緩將衝擊企業獲利；此外，川普要求企業「吸收關稅」不要轉嫁消費者；而尼克森時代的關稅僅短暫實施，無法類比。

哈內特認為，川普政策更接近1920與1930年代的保護主義，當時美股與企業盈餘均大幅下滑。雖然無法直接證明關稅是主因，但歷史顯示，全球貿易萎縮與企業獲利惡化高度相關。眼下市場場的定價恐怕是建立在不切實際的樂觀上。

關稅 川普

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