關稅亂流衝擊！東南亞優勢不再 海外設廠陸企掀回流潮

大陸出口商正重新評估海外工廠的投資，因美國對替代生產地加徵對等關稅以及設置轉運限制，衝擊「中國+1」 策略，陸企可能因為轉移成本高昂而回流，亞洲供應鏈面臨大調整。

過去幾年，製造商為了避開川普首波中美貿易戰的高關稅，砸下數十億美元赴東南亞設廠，但如今，美國將中國製商品的額外關稅降至30%、對東南亞國家課徵10%至40%不等的關稅，還對透過第三國轉運的中國商品徵收40%，壓縮企業利潤並削弱其投資海外的意願。

牛津經濟研究院亞洲經濟學家盧姿蕙指出，部分陸企將尋求到更遠地點建廠，但有許多會回流中國，因為轉移到新市場的前期成本非常高。

擁有東莞四家玩具廠的趙芬表示，許多跑越南設廠的同行現在「後悔了」，因房租飆高、勞動力效率較低，以及關稅高漲，生產成本大增，而對低成本中國商品加徵關稅的額外負擔微乎其微，美國買家的需求未受明顯影響。

尤其在高端面料和紡織品產業，因有技術門檻，中國仍具優勢。浙江省採購商Naveen Jha說：「沒有人拿得出與中國同級的產品。」

比利時Dragon Sourcing公司執行長Richard Laub表示，有些買家選擇繼續從中國採購，直到貿易談判塵埃落定。他的客戶正密切關注美中及其他貿易談判的結果，如果中國大陸最後的關稅是30%，墨西哥20%，他們不會改變採購地點。