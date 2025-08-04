日擬編列追加預算緩解關稅衝擊 財政大洞雪上加霜

日本首相石破茂今天表示，政府已準備編列追加預算，以緩解美國關稅帶來的經濟衝擊，此舉將使日本原已惡化的財政狀況雪上加霜。

路透社報導，在上個月的參議院選舉慘敗後，石破茂領導的少數派聯合政府面臨反對黨要求增加支出及削減日本消費稅的壓力。

石破茂在國會接受反對黨議員質詢時表示：「如有必要，我們將編列追加預算，也會考慮與其他政黨的討論。」

若政府決定推出刺激方案，追加預算案將提交給預計9月召開的臨時國會審議。

日本與美國總統川普上月達成貿易協議，將調降對包括汽車等主要輸美商品的關稅，緩解了日本依賴出口的經濟所面臨的壓力。

不過目前還不清楚美國何時會將日本輸美的汽車與汽車零組件關稅從現行的25%降至15%，使日本脆弱的經濟復甦前景蒙上陰影。

石破茂尚未對追加預算的規模發表評論，但部分分析師預估可能達到約10兆日圓（約新台幣2兆元），屆時恐需額外發行國債來支應。

此追加預算案將在本財政年度創紀錄的115.5兆日圓預算之外編列，其中有24.5%用於債務融資。分析師指出，隨著日本央行日本銀行可能進一步升息，赤字融資成本將繼續增加。

隨著糧食價格上漲抑制消費，日本反對黨呼籲大幅削減或取消目前設定為10%的消費稅，食品消費稅率則為8%。

被視為財政鷹派的石破茂對削減消費稅持謹慎態度，因為這項稅收是支應日本快速高齡化社會福利成本的主要來源。

大量支出計畫，加上人口快速老化帶來的社會福利成本不斷膨脹，使日本債務規模達到國內生產毛額（GDP）的250%，居已開發國家之冠。