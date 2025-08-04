3,500億美元對美投資！韓稱實際出資不到5% 以貸款擔保為主

南韓總統府政策室長金容范表示，南韓和美國達成貿易協議所承諾的3,500億美元投資計畫，主要以貸款擔保為主，而非直接注資，有意藉此表態來化解國內對協議規模和風險的疑慮。

金容范周日在電視專訪中表示，實際出資比率將低於5%，並強調此承諾是為支持經過商業可行且需先審查的美國投資標的，並非無條件的金援。

他說：「最準確的方式，是把3,500億美元理解為信用擔保上限。」他表示，韓國輸出入銀行和韓國貿易保險公社等國營機構，將針對韓企在美投資項目提供擔保。「這不是無條件出資，而是對商業可行的計畫投資。」

南韓總統李在明政府上周和美方達成貿易協議，同意設立這個基金，換取美國對南韓出口貨品關稅上限定在15%。這一協議讓南韓得免在8月1日關稅大限生效的最後關頭陷入遭課25%關稅的最壞情境。

金容范表示，南韓這次的基金架構和日本5,500億美元的承諾相當接近，同樣以擔保為主。日本官員也指出，該金額中實際投入的資金僅占1%至2%，南韓也預料會採取相同做法。

在南韓總計承諾的3,500億美元中，有1,500億美元將投入名為「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）的造船計畫，預料由南韓主導；剩下的2,000億美元則將鎖定半導體、電池和核能等美國境內建案，都是被華府列為策略重點的產業。

不過，金容范也強調，韓方不會照准美方所提出的每個計畫。

金容范說：「我們已明確表示，只有在商業上合理且可行的計畫才會得到支持。」他指出，這項原則已在內部協議中明文記載。

他表示，基金的收益預料多數會再投資美國本地，而非立即匯回，這樣的架構為韓方所接受。他說：「這最終可以對參與計畫的韓國企業帶來好處。」

他說：「若有利潤，就代表這些投資案成功，也就有機會進一步啟動第二輪、第三輪投資。」

另一方面，金容范否認韓方為了換取協議而讓步開放稻米或牛肉市場。他表示，檢疫程序的技術性調整或許會被拿出來討論，但這部分不會對國內大眾造成任何成本。

金容范說：「這不只是對外部壓力的因應，我們也該開始一場國內對話，思考如何用自己的方式處理這些問題。」