快訊

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

週刊爆統一獅前球星郭岱琦劈腿、欠債、棄養子女 本人千字文聲明反擊

3,500億美元對美投資！韓稱實際出資不到5% 以貸款擔保為主

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金容范說：「最準確的方式，是把3,500億美元理解為信用擔保上限。」美聯社
金容范說：「最準確的方式，是把3,500億美元理解為信用擔保上限。」美聯社

南韓總統府政策室長金容范表示，南韓和美國達成貿易協議所承諾的3,500億美元投資計畫，主要以貸款擔保為主，而非直接注資，有意藉此表態來化解國內對協議規模和風險的疑慮。

金容范周日在電視專訪中表示，實際出資比率將低於5%，並強調此承諾是為支持經過商業可行且需先審查的美國投資標的，並非無條件的金援。

他說：「最準確的方式，是把3,500億美元理解為信用擔保上限。」他表示，韓國輸出入銀行和韓國貿易保險公社等國營機構，將針對韓企在美投資項目提供擔保。「這不是無條件出資，而是對商業可行的計畫投資。」

南韓總統李在明政府上周和美方達成貿易協議，同意設立這個基金，換取美國對南韓出口貨品關稅上限定在15%。這一協議讓南韓得免在8月1日關稅大限生效的最後關頭陷入遭課25%關稅的最壞情境。

金容范表示，南韓這次的基金架構和日本5,500億美元的承諾相當接近，同樣以擔保為主。日本官員也指出，該金額中實際投入的資金僅占1%至2%，南韓也預料會採取相同做法。

在南韓總計承諾的3,500億美元中，有1,500億美元將投入名為「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）的造船計畫，預料由南韓主導；剩下的2,000億美元則將鎖定半導體、電池和核能等美國境內建案，都是被華府列為策略重點的產業。

不過，金容范也強調，韓方不會照准美方所提出的每個計畫。

金容范說：「我們已明確表示，只有在商業上合理且可行的計畫才會得到支持。」他指出，這項原則已在內部協議中明文記載。

他表示，基金的收益預料多數會再投資美國本地，而非立即匯回，這樣的架構為韓方所接受。他說：「這最終可以對參與計畫的韓國企業帶來好處。」

他說：「若有利潤，就代表這些投資案成功，也就有機會進一步啟動第二輪、第三輪投資。」

另一方面，金容范否認韓方為了換取協議而讓步開放稻米或牛肉市場。他表示，檢疫程序的技術性調整或許會被拿出來討論，但這部分不會對國內大眾造成任何成本。

金容范說：「這不只是對外部壓力的因應，我們也該開始一場國內對話，思考如何用自己的方式處理這些問題。」

關稅 川普

延伸閱讀

台灣若有事…美施壓南韓介入台海 擴大共同防禦範圍

李在明稱韓美貿易協議消除不確定性 美同意免進一步開放牛肉稻米市場

美韓達成貿易協議 南韓被課徵15%的關稅

南韓擬調整美韓聯合軍演 李在明強調營造和平氣氛與北韓恢復信任

相關新聞

川普為何賞印度25%關稅？美媒：美印關係3因素生嫌隙

華爾街日報2日報導，美印關係出現明顯裂痕，美國總統川普近來多次公開批評印度經濟與外交政策，導火線包括雙邊貿易談判停滯、印...

台灣20%板上釘釘？美貿易代表：70國稅率「大致底定」 川普有權用關稅懲罰他國

紐約時報3日報導，美國貿易代表葛里爾8月1日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」專訪於3日播出，他強調美國總統...

關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關

彭博資訊報導，受到新一輪關稅、美國就業數據疲弱與OPEC+宣布增產等多重利空打擊，亞洲股市也跟隨華爾街下挫。日本股市4日...

對等關稅傷荷包！8個月內消費者將感「痛」 這些商品恐漲價

川普最新一波關稅7日上路，企業即使試圖負擔部分成本，但仍可能轉嫁給消費者，其中電腦、電子產品、手錶、服飾、鞋子及酒類等大...

美關稅大賺4.6兆！共和黨喊價普發現金「這金額」 專家憂：恐上癮

紐約時報3日報導，由於美國總統川普大舉開徵關稅，財政部數據顯示，截至七月底，關稅及部分消費稅已帶來1520億美元收入（約...

3,500億美元對美投資！韓稱實際出資不到5% 以貸款擔保為主

南韓總統府政策室長金容范表示，南韓和美國達成貿易協議所承諾的3,500億美元投資計畫，主要以貸款擔保為主，而非直接注資，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。