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美對俄新制裁倒數 川普證實：特使下週將赴莫斯科

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普證實，他的特使魏科夫（右）下週將訪問俄羅斯。 美聯社
美國總統川普證實，他的特使魏科夫（右）下週將訪問俄羅斯。 美聯社

就在美國對俄羅斯新一輪制裁期限將近，且美俄關係日益緊張之際，美國總統川普今天證實，他的特使魏科夫（SteveWitkoff）下週將訪問俄羅斯。

法新社報導，川普還告訴媒體，為回應前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）「極為挑釁」的言論，他已下令部署2艘核潛艦前往「該地區」。

不過川普未說明他指的是核動力潛艦還是核武潛艦，也未說明具體部署位置；美軍對此三緘其口。

川普日前對俄羅斯設下一個新的、更緊迫的期限，要求俄方在下週結束前採取行動，結束烏克蘭戰爭，否則將面臨新一輪制裁。

共和黨籍的川普表示，「我想（魏科夫）將在下週三或四」前往俄羅斯。

當媒體詢問魏科夫此行將傳遞什麼訊息，以及俄羅斯是否還有機會避免制裁時，川普回應說：「有啊，達成一項讓人們不再死去的協議就行。」

川普先前揚言，美國將考慮對中國、印度等與俄羅斯維持貿易往來的國家實施「次級關稅」，進一步孤立俄羅斯，但這個舉措也可能對全球局勢帶來重大衝擊。

儘管面臨美方施壓，俄羅斯對烏克蘭的攻勢仍未停歇。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）依舊拒絕各界在立即停火的呼聲，他1日聲稱自己「希望和平」，但也表示結束這場近3年半戰爭的條件「沒有改變」，包括烏克蘭放棄部分領土，並終止加入北大西洋公約組織（NATO）的意圖。

川普在他第2任期初期曾樂觀預測，2022年2月爆發的俄烏戰爭很快就會結束。但他近幾週對莫斯科持續不斷的軍事行動日益不滿。

關稅 川普

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