川普為何賞印度25%關稅？美媒：美印關係3因素生嫌隙

華爾街日報2日報導，美印關係出現明顯裂痕，美國總統川普近來多次公開批評印度經濟與外交政策，導火線包括雙邊貿易談判停滯、印度持續與俄羅斯深化能源與軍事合作，以及川普自認在印巴5月衝突停火中扮演關鍵角色，卻未獲印度感謝。專家警告，這些裂痕若持續擴大，恐將動搖美印在印太區域的戰略協調。

短短數月前，川普盛讚印度為「重要戰略夥伴」，如今卻語出驚人地表示，即使印度經濟崩潰「也無所謂」。美印之間的不滿情緒，在美國與巴基斯坦關係升溫、川普6月接見巴國陸軍總司令穆尼爾（Asim Munir）後更加明顯。

知情官員指出，川普對與印度的雙邊貿易談判進展感到高度挫折。尤其美方要求印度開放農業市場、削減補貼，以利美國農產品出口。但此舉恐觸動莫迪政府在2021年因農民抗爭而撤回的農業自由化政策，再次冒險得罪國內強大的農民選民基礎。川普7月31日宣布對印度祭出25%關稅，比4月2日公布的稅率減少僅1個百分點。目前川普仍表示美印還在協商，但外界普遍認為短期內難有突破。

其次，今年5月，印度與宿敵巴基斯坦因喀什米爾地區武裝衝突爆發4天軍事對峙。雙方5月10日停火後，川普隨即在社群宣布這是其團隊的功勞，並因此獲得巴基斯坦政府提名角逐諾貝爾和平獎。反觀印度則堅稱美國的角色被過度放大，傳聞說川普私下對此極度不悅，並對幕僚抱怨莫迪沒有表示謝意。

華爾街日報報導提到，川普後續還提出願意擔任印巴長年爭議的調停者，進一步引發印度不滿。前白宮高層安全官員柯蒂斯（Lisa Curtis）表示，「這對印度而言是一種羞辱。印度一向反對第三方調解，這恰好是巴基斯坦長年追求的」。柯蒂斯還說，「如果當時只有5月10日那一兩則貼文，美印或許還能修復；但川普不只一次聲稱是他促成了停火。」

除此之外還令華府不滿的是，印度至今仍大規模購買俄羅斯石油與軍火，儘管西方已對俄全面制裁。根據印度智庫觀察家研究基金會（ORF）資料，2024年最後一季，印度占俄羅斯總石油出口的1/3。

川普除了7月31日宣布對印度商品加徵25%關稅外，也在8月1日批評印度「與俄羅斯一起拖垮經濟無所謂」，強調將對與莫斯科維持經貿往來的國家施加「懲罰」。

美國國務卿魯比歐7月31日接受福斯新聞訪問也表示，印度繼續大量購買俄油「實際上就是資助俄國戰爭行動」，引發美方跨黨派憂慮。

專家警告，美國強硬立場恐將迫使印度更依賴俄羅斯。南加州大學印太事務專家葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，雖然印度正努力降低對俄武器依賴，但若美方持續施壓，可能將印度推離美國陣營。