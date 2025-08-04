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遭課15%關稅 石破茂坦言：和美國達成貿易協議很難 但落實更難

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
石破茂周一在國會答覆質詢時說：「有人說，執行協議比達成協議還困難。我在此謙卑地請求大家繼續支持。」歐新社
石破茂周一在國會答覆質詢時說：「有人說，執行協議比達成協議還困難。我在此謙卑地請求大家繼續支持。」歐新社

日本首相石破茂表示，上月和美國達成的貿易協議對雙方來說是「雙贏」，但如何落實協議內容恐怕比達成協議本身更具挑戰。

石破茂周一在國會答覆質詢時說：「有人說，執行協議比達成協議還困難。我在此謙卑地請求大家繼續支持。」

同一場合上，日本首席貿易談判代表赤澤亮正也坦言，外界批評協議沒有任何書面文件。他說：「我理解，有書面文件會比較有幫助。」他說，美國和歐盟及南韓之間的協議，同樣也缺乏書面記錄。

從這些談話來看，儘管8月1日新關稅上路，全球各項貿易協議仍充滿不確定性。美方同意對日本進口貨品一律課徵15%關稅，低於原先威脅的25%，但汽車關稅的動向仍不明朗。

執政聯盟上月參議院選舉失利，石破茂表示，將堅守首相職務，確保和美國達成的貿易協議能夠全面落實。選後幾天，石破茂意外和美國敲定協議，內容相較其他國家有利。

目前汽車關稅總計27.5%，其中包括原本的2.5%，這對日本經濟構成重大衝擊。汽車產業是日本對美出口的最主要項目，約占整體經濟產值10%。

石破茂說：「我們應該全力以赴，優先處理和國家利益最相關的汽車關稅問題，並爭取美國總統簽署行政命令。」

被追問政府何時會落實補貼措施、協助家庭因應生活成本飆升時，石破茂表示，這將取決於和其他政黨的協商進展。

上月選舉失利，讓執政聯盟在參議院失去過半席次，這是繼去年10月失去眾議院多數後，再度重挫，也是70年來自民黨主導的執政聯盟首度在國會兩院皆未過半。

關稅 川普 石破茂

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