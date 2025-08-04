關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關
彭博資訊報導，受到新一輪關稅、美國就業數據疲弱與OPEC+宣布增產等多重利空打擊，亞洲股市也跟隨華爾街下挫。日本股市4日盤中一度重挫逾949.08點，失守4萬點整數關卡，截至台北時間上午9時，跌幅仍逾2%。
東證股價指數（Topix）與日經225指數（Nikkei 225）早盤雙雙下跌至少2%，創下自4月11日以來最大盤中跌幅。日圓兌美元升值0.2%，延續8月1日大漲逾2%的走勢。
市場對美國經濟前景產生疑慮，是本輪日股下跌的主因。美國最新就業報告顯示，5月與6月的非農就業人口合計下修近26萬人，為疫情以來最大規模的數據修正。標普500指數因而創下5月以來最大單日跌幅，美元則結束連續六天的升勢。
受聯準會（Fed）可能加速降息的預期影響，日圓走強，進一步壓力落在以出口為主的日本企業，令市場氣氛更趨謹慎。
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