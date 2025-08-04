別指望7日關稅生效前還有機會調降 美貿易代表：基本上已經定案

美國貿易代表葛里爾周日在CBS節目《面對全國》（Face the Nation）受訪時表示，美國最近對多國祭出的關稅應該會繼續執行，不會因為正在進行的談判而有所調整。

美國總統川普上周五簽署行政命令，對多國加徵高額關稅，其中加拿大商品課徵35%，巴西商品為50%（部分例外），印度為25%，台灣為20%，瑞士則為39%。

儘管美國過去在部分談判中展現彈性，像最近和歐盟達成協議時便調降關稅，葛里爾強調，這一輪的稅率「基本上已經定案」。他說：「許多關稅其實是談判成果，有些已經對外公布，有些尚未公開，也有些稅率是根據每個國家的貿易逆差或順差程度決定。」

葛里爾明確表示，未來幾天不太可能重談。不過白宮經濟顧問哈賽特說，對尚未和美方達成協議的國家，對話仍會繼續。

葛里爾也談到和中國大陸的談判進展，稱「目前情況相當正面」，雙方聚焦在磁鐵和稀土礦物等戰略物資的供應鏈議題。他表示：「我們的目標是確保這些關鍵原料的供應不中斷。就進度來說，我認為我們大約完成一半了。」

按葛里爾的說法，多數新關稅將自8月7日起正式適用，讓海關有時間調整徵收系統。

這波關稅已定，但美方仍保留未來與部分貿易夥伴談判的空間。但在此之前，相關國家經濟勢必得因應8月上路的新條件。