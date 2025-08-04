台灣20%板上釘釘？美貿易代表：70國稅率「大致底定」 川普有權用關稅懲罰他國

紐約時報3日報導，美國貿易代表葛里爾8月1日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」專訪於3日播出，他強調美國總統川普有外交權力可對外課徵懲罰關稅，作為推進美國地緣政治利益的工具，也形容關稅本質上就是制裁，「只是程度較輕」。另外，他透露，對約70國的新關稅大致底定，與中國大陸的貿易談判積極正向。

川普上周簽發行政命令，提高約70個國家的關稅，台灣正是上述約70個國家之一，關稅20%。

對於未來幾天是否有望透過協商調降部分國家稅率，葛里爾表示否定，他指出這些稅率多數是根據既有協議設定，有些協議已對外公布，有些則未公開，另有些取決於美國與特定國家的貿易赤字或順差程度，因此目前這些關稅水準大致已定。

葛里爾透露，近來接到大量電話，希望與美方進一步洽談合作，從目前公布的稅率來看，「外界已可清楚看到總統關稅政策的輪廓與走向」。

問及川普似乎將各種議題與貿易關稅混為一談，比如對加拿大支持巴勒斯坦建國一事發難，對此葛里爾表示總統擁有「外交事務權力」，可以為了推進美國的地緣政治利益對其他國家施加懲罰關稅。

紐時報導描述，葛里爾認為，這類出於政治動機的關稅本質上就是制裁，只是在程度上有所不同，「比制裁輕一階」。

至於川普因巴西政府起訴期前總統波索洛納而課以重稅，葛里爾認為，這完全是總統的職權範圍，不在他的負責範圍內，並強調自己「只是負責貿易的人」。

另一方面，問及美國對中國關稅寬限期將在8月12日截止是否會延期時，葛里爾回應目前正在研議中，強調美中對話正面，在官員與領袖層級都進行溝通，正努力朝延後期限的方向前進。

對於斯德哥爾摩會談是否從中方獲得具體承諾，葛里爾表示機密會談不會細談內容，「但我們的重點主要放在稀土磁鐵與礦物上，美方目前關注的重點，是確保從中國出口到美國的磁鐵，以及相關供應鏈」。他評估，目前而言，「大概已經達到一半的目標」。