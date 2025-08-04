對等關稅傷荷包！8個月內消費者將感「痛」 這些商品恐漲價

川普最新一波關稅7日上路，企業即使試圖負擔部分成本，但仍可能轉嫁給消費者，其中電腦、電子產品、手錶、服飾、鞋子及酒類等大宗進口品的價格最有可能推升。高盛集團評估，消費者8個月內將有「痛感」。

美國總統川普（Donald Trump）7月31日公布新對等關稅，近70國面臨10%到41%不等的稅率。美國有線電視新聞網（CNN）1日列出可能因這波大規模關稅上調而變得更貴的商品。

●電腦及其他電子產品

根據美國商務部數據，電腦是美國去年進口的主要商品之一，出口國為中國、墨西哥、台灣、越南及馬來西亞。

中國商品已面臨至少30%的關稅，部分商品除外。然而，如果美中無法於8月12日前達成貿易協議，關稅稅率可能很快就進一步上升；來自墨西哥的商品若符合川普第一任期簽署的貿易協議，則可免關稅運往美國。

同時，來自台灣、越南和馬來西亞的商品預計下週起將被徵收幾乎是目前兩倍的關稅。

CNN指出，雖然整體物價漲幅溫和，但根據消費者物價指數（CPI），今年6月的電腦價格較去年同期上漲近5%。

印度未躋身前5大電腦生產國，但仍是美國電腦及其他電子產品的主要供應方，如今將面臨最低25%的關稅。

耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）估算，川普新一波關稅如果無限期實施，可能導致電腦和其他電子產品價格短期內（從現在起的2到3年）上漲18.2%，長期（3到10年內）上漲7.7%。

●服飾、手錶及鞋類

一如電子產品，美國也大量進口服飾，主要出口國包括中國、越南、孟加拉、印度及印尼。考量到服飾是美國進口最多的商品之一，川普對這些國家徵收的關稅將對服裝成本產生影響。耶魯大學預算實驗室估計，服飾短期價格可能上漲37.5%，長期可能上漲17.4%。

此外，手錶是瑞士對美國出口的主要產品之一，去年瑞士向美國出口手錶的總額即超過40億美元（約新台幣1189億元），而瑞士將面臨39%的關稅。

越南和印尼是主要鞋類生產國，下週起，這2個國家的關稅起碼為19%。

●酒類

根據美國葡萄酒和烈酒批發商協會（WSWA）數據，進口葡萄酒和烈酒占美國酒類市場總銷售額的35%。歐洲聯盟（EU）是葡萄酒、威士忌和伏特加等酒精飲料的主要供應方，7日將面臨15%的關稅。

●家具及玩具

越南是美國進口家具的最大來源國，其次是中國。中、越同時也是向美國出口玩具的前兩大國。關稅陰影下，中國玩具品牌商早已示警價格將上漲；而美國對越南商品徵收的更高關稅，也可能成為新的壓力點。

由於企業已預期關稅將上漲，許多廠商花費數月囤貨，迄今尚未將關稅成本完全轉嫁給消費者，因此高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家估算，進口消費品成本的上升，需要8個月才能「完全反映到消費者價格」。

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