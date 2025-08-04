加拿大官員：川普與卡尼可能幾天內談話

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

在美國宣布所有未涵蓋在「美墨加貿易協定」內的加拿大輸美商品關稅提高至35%後，加拿大官員今天表示，美國總統川普與加拿大總理卡尼很可能「於未來幾天內」進行談話。

路透社報導，主管美國－加拿大貿易的聯邦內閣部長勒布朗（Dominic LeBlanc）還告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「面對全國」（Face theNation），他受到最近的討論「鼓舞」，相信達成降低關稅的協議仍是選項。

勒布朗說：「我們受到與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）的對話鼓舞，但我們必須談成最符合兩個經濟體利益的協議，這還沒有達成。」

他說，預期卡尼（Mark Carney）與川普（Donald Trump）將於「接下來幾天內」談話。

勒布朗說：「我們認為達成降低部分關稅、為投資提供更大確定性的協議是一個選項。」

華府日前宣布對加拿大課徵關稅時，部分理由是加拿大未能阻止強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）走私。

關稅 川普

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