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川普關稅幾乎確定！美貿易代表籲外界：不應寄望稅率會在不久將來調降

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國貿易代表葛里爾。美聯社
美國貿易代表葛里爾。美聯社

美國貿易代表葛里爾在3日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」訪談中表示，美國總統川普最新宣布的關稅幾乎完全確定，外界不應寄望這些稅率會在不久的將來調降。

對是否預計稅率將在接下來幾天內調降，葛里爾說，「我不認為會」。他還說，許多宣布的稅率都是根據美國與外國間貿易協議敲定的稅率。

葛里爾提到，「有些協議宣布了、有些沒有，其他的則取決於我們與外國間的貿易逆差或順差水準」，因此這些稅率幾乎完全確定。

葛里爾指稱，有些國家的貿易部長還想與美方進行更多談判，看如何以不同的方式與美國合作，「但我認為，我們正藉由這些稅率，確切看到川普關稅計畫的輪廓」。

關稅 川普 美國 稅率 貿易協議

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