印度不甩川普關稅施壓 續買俄油

在美國總統川普以高關稅施壓印度的產業政策與採購俄羅斯石油後，印度3日未顯露退讓跡象，官員暗示會繼續購買俄油，總理莫迪也呼籲民眾購買國貨，以緩解經濟受到的衝擊，但也可能危及美國與印度關係。

川普上周宣布，7日起將對印度輸美產品課徵25%的對等關稅，並威脅對印度採購俄油的行為，另外開徵懲罰性關稅，印度外交部1日回應表示，印度和俄國的關係「穩定且經過時間考驗」，不該被第三國用自己的觀點檢視，印度對於採購能源的更廣泛立場，是取決於市面上能獲得的石油、及全球的普遍情勢。

彭博資訊2日引述知情人士的話報導，印度還沒指示國內煉油廠停止購買俄油，國營和民間煉油廠仍能從自己偏好的來源採購。

此外，莫迪2日在北方邦的一場集會發表談話時，雖未直接提及美國關稅，但表示「世界經濟正在經歷許多不安，充斥著不穩定的氣氛。現在無論我們購買什麼，都應只有一個準則－購買用印度人揮汗製造的產品」。

這番談話再度強調國內製造與消費，也呼應他長期倡導的「印度製造」戰略，但在面對川普關稅下，這些話多了些許迫切性。