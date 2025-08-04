聽新聞
0:00 / 0:00

印度不甩川普關稅施壓 續買俄油

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

在美國總統川普以高關稅施壓印度的產業政策與採購俄羅斯石油後，印度3日未顯露退讓跡象，官員暗示會繼續購買俄油，總理莫迪也呼籲民眾購買國貨，以緩解經濟受到的衝擊，但也可能危及美國與印度關係。

川普上周宣布，7日起將對印度輸美產品課徵25%的對等關稅，並威脅對印度採購俄油的行為，另外開徵懲罰性關稅，印度外交部1日回應表示，印度和俄國的關係「穩定且經過時間考驗」，不該被第三國用自己的觀點檢視，印度對於採購能源的更廣泛立場，是取決於市面上能獲得的石油、及全球的普遍情勢。

彭博資訊2日引述知情人士的話報導，印度還沒指示國內煉油廠停止購買俄油，國營和民間煉油廠仍能從自己偏好的來源採購。

此外，莫迪2日在北方邦的一場集會發表談話時，雖未直接提及美國關稅，但表示「世界經濟正在經歷許多不安，充斥著不穩定的氣氛。現在無論我們購買什麼，都應只有一個準則－購買用印度人揮汗製造的產品」。

這番談話再度強調國內製造與消費，也呼應他長期倡導的「印度製造」戰略，但在面對川普關稅下，這些話多了些許迫切性。

關稅 川普

延伸閱讀

川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步遭拒 最後「隨便決定39%關稅」

曾起訴川普 前特別檢察官史密斯遭調查是否違反「哈契法」

金融時報：美台7月初達關稅協議 遭川普擱置

反制川普 參院通過千億多項預算 重奪聯邦經費控制權

相關新聞

印度不甩川普關稅施壓 續買俄油

在美國總統川普以高關稅施壓印度的產業政策與採購俄羅斯石油後，印度3日未顯露退讓跡象，官員暗示會繼續購買俄油，總理莫迪也呼...

美課瑞士關稅39% 股市警戒

美國1日公布對各國課徵的對等關稅稅率時，瑞士稅率達到令人咋舌的39%，震撼瑞士企業與投資人，由於當天瑞士股市因國慶日休市...

川普關稅幾乎確定！美貿易代表籲外界：不應寄望稅率會在不久將來調降

美國貿易代表葛里爾在3日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」訪談中表示，美國總統川普最新宣布的關稅幾乎完...

用詞各異「認知有出入」？美韓關稅降至15% 南韓強調：不開放米、牛肉市場

南韓政府日前與美國政府達成關稅協商，以3500億美元規模投資方案換取對等關稅降至15%，但白宮宣稱南韓將全面開放包括農產...

美國徵39%高關稅！瑞士中小企業恐遭重挫…盼7日定案前把握最後機會

美國8月1日宣布對瑞士商品課徵39%高關稅，消息震撼全國。瑞士財政部長兼聯邦總統凱勒蘇特（Karin Keller-Su...

川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步遭拒 最後「隨便決定39%關稅」

彭博資訊2日報導，美國對等關稅生效前的最後關頭，美國總統川普與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。