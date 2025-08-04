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美課瑞士關稅39% 股市警戒

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國1日公布對各國課徵的對等關稅稅率時，瑞士稅率達到令人咋舌的39%，震撼瑞士企業與投資人，由於當天瑞士股市因國慶日休市，因此投資人正嚴陣以待周一（4日）開盤時可能補跌。

白宮發布的文告顯示，瑞士輸美產品8月7日起將被課徵39%關稅，比美國總統川普4月宣布的31%還高，是少數稅率遭上調的國家，而且瑞士當局先前已表達對於和美國敲定協議的樂觀看法，關稅上調更令瑞士企業與投資人錯愕不已，瑞銀（UBS）、羅技（Logitech）、卡地亞母公司歷峰集團（Richemont）及瑞士手表集團（WOSG）等公司在美國掛牌的ADR 1日已跌成一片。

雪上加霜的是，瑞士的歐盟鄰國爭取到僅15%的關稅，瑞銀全球財富管理公司1日發布報告指出，這將使瑞士陷入「競爭劣勢」。

鋒裕匯理（Amundi）歐股價值策略主管烏索預期，瑞士股市初期將出現負面反應，但接著注意力將轉向談判，因為川普宣布的關稅是希望獲得回應，而非真要課徵。

貝倫堡銀行（Berenberg）首席經濟學家史米汀也認為，這只是美國要瑞士認真談判的策略。

瑞銀的基準情境是瑞士和美國最終能達成類似歐盟的關稅協議，史米汀預期瑞士的稅率將更接近歐盟。

關稅 川普

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