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用詞各異「認知有出入」？美韓關稅降至15% 南韓強調：不開放米、牛肉市場

中央社／ 首爾3日專電
南韓政府日前與美國政府達成關稅協商，以3500億美元規模投資方案換取對等關稅降至15%，但白宮宣稱南韓將全面開放包括農產品等市場的用詞引發質疑，南韓政府連日公開強調，不會開放稻米及牛肉市場。示意圖／AI生成
南韓政府日前與美國政府達成關稅協商，以3500億美元規模投資方案換取對等關稅降至15%，但白宮宣稱南韓將全面開放包括農產品等市場的用詞引發質疑，南韓政府連日公開強調，不會開放稻米及牛肉市場。示意圖／AI生成

南韓政府日前與美國政府達成關稅協商，以3500億美元規模投資方案換取對等關稅降至15%，但白宮宣稱南韓將全面開放包括農產品等市場的用詞引發質疑，南韓政府連日公開強調，不會開放稻米及牛肉市場。

南韓總統辦公室政策室長金容範今天出席時事節目時，對於是否可能追加開放稻米等農產品市場表示，「不會追加開放稻米跟牛肉，這是清楚的事實」，徹底與外界猜測劃清界線。

他也強調，雖然可能就檢疫程序簡化等範疇進行技術性討論，但南韓民眾關心的稻米、牛肉市場不會列入追加討論範圍內。

美國原本預定從8月1日起對南韓徵收25%對等關稅，但雙方在最後一刻達成協議，將稅率降至15%，已經在實施的汽車關稅從25%降至15%，預計之後宣布的半導體、藥品關稅也談定採取最惠國待遇。

不過，除了3500億美元規模投資外，美國總統川普談及這次協議時表示，「南韓將完全開放與美國的貿易，接受汽車、卡車、農業等美國製品」；白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也在記者會上提到南韓將「開放汽車與稻米等美國產品進入市場」，與南韓政府聲稱未開放稻米、牛肉市場的說法有些出入，引發南韓輿論質疑。

對此，南韓總統辦公室澄清，南韓已經對美國農畜產品開放99.7%市場，剩下的0.3%不會再開放，負責相關協商的副總理具潤哲、產業通商資源部長金正官、通商交涉本部長呂翰九也都向媒體表示，沒有就稻米及牛肉等農產品達成任何協議。

仍有許多意見認為，美方可能再就農產品及其他非關稅壁壘問題要求南韓更多讓步，並指出白宮的說法可能就是一種暗示。韓聯社引述消息人士說法報導，這次協議結果很難看做已經完全解決美國在意的非關稅壁壘問題，這部分仍處於模糊地帶。

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