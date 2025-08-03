美國徵39%高關稅！瑞士中小企業恐遭重挫…盼7日定案前把握最後機會

美國8月1日宣布對瑞士商品課徵39%高關稅，消息震撼全國。瑞士財政部長兼聯邦總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）表示，對於這項關稅決定「極度失望」，並強調結果與7月間雙方坦誠協議內容不符。

美國是瑞士第二大出口市場，約17%的瑞士商品銷往美國。蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）經濟研究單位預估，關稅衝擊將使瑞士國民平均年所得減少約300瑞郎（約新台幣1萬1000元）。雖然各產業受影響程度不同，但全民勢必感受到實質損失。目前瑞士製藥業是否納入新關稅仍不明朗，若藥品出口也被課稅，衝擊將更加嚴重。

瑞士商業遊說組織Economiesuisse指出，出口導向的瑞士產業近年已面臨高生產成本與瑞郎長期升值壓力，如今再遭重稅打擊，部分企業恐無法承受，甚至可能倒閉。瑞士科技產業協會Swissmem也警告，39%的關稅可能影響1萬個工作崗位，產業在過去兩年半已經歷嚴峻挑戰，恐引發裁員潮。

受影響的產業包括一般機械、精密機械、食品、鐘錶、化學及醫療器材等。瑞士機械製造商協會會長德塔曼提（Nicola Tettamanti）表示，瑞士商品成本高於歐盟競爭對手，通常靠品質取勝。吸收關稅並非可行方案，多數中小企業缺乏產地外移能力，且主要市場短期內難以轉換，依賴美國的產業受創最深，全國受影響廠商上萬。

瑞士腕錶品牌Horage負責人黃慈育對中央社表示，我們目前計劃是和美國錶廠合作，由我們從瑞士出口零組件，在美國組裝。因為零組件的價格相比鐘錶價格低得多，可避開39%高關稅的成本。美國組裝只限美國訂單，其他國家訂單仍直接由瑞士出口。

2024年，瑞士貴重金屬精煉廠對美出口黃金總值約79億瑞士法郎，占瑞士對美出口額的12%。美國大量購入瑞士黃金，也是推升貿易順差的主因之一。

目前，國內呼聲最高的是由經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）儘快率團赴華盛頓談判，期望在8月7日定案前，為瑞士爭取最佳關稅條件。