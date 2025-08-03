川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步遭拒 最後「隨便決定39%關稅」

彭博資訊2日報導，美國對等關稅生效前的最後關頭，美國總統川普與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）陷入激烈談判。川普無視雙方擬好的貿易框架草案，緊咬近400億美元的貿易逆差要求瑞士更多讓步。在遭到凱勒蘇特拒絕後，川普勃然大怒，最終「幾乎隨便決定」對瑞士祭出39%高額關稅。

川普與凱勒蘇特7月31日進行通話，川普以瑞士對美國貿易順差近400億美元為由，要求瑞士更多讓步。不過，凱勒蘇特並未提出新方案，導致川普勃然大怒。

報導引述一名知情人士描述，幾小時後，川普「幾乎是隨意訂下」對瑞士課徵39%關稅。

彭博資訊提到，事實上，瑞士與美國一個多月前已敲定協議框架，包含豁免瑞士主要的製藥公司，瑞士政府也在7月4日通過草案。根據兩名知情人士，美國財政部長貝森特與貿易代表葛里格也都同意，因此瑞士方面原以為白宮的最終批准只是形式上的程序問題。

可是川普最後關頭緊咬貿易平衡問題發難，使得瑞士方面錯愕。根據一位參與通話的瑞士官員，儘管瑞士方面原以為可納入服務業、外人投資及瑞士的合作提議來看待整體局勢，川普最後卻將焦點鎖定在貿易順逆差。

知情官員引述凱勒蘇特認為，川普稱「瑞士偷了美國的錢應該受到制裁」是「荒謬的說法」。

對等關稅原訂8月1日生效，不過根據川普簽發行政命令，新關稅將在公告後7天生效，預計台灣時間8月7日中午12時01分起實施。

凱勒蘇特8月1日表示，瑞方已與美方初步接觸，但美國尚未明確回應。她不排除在8月7日前赴華盛頓磋商，但強調雙方立場須先靠攏。